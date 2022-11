Hasta Mauricio Hoffman salió rascando en un intento de estafa a una modelo

Christy Artavia sacó el colmillo que tiene para evitar que la estafaran.

Vender un iPhone por el Market Place de Facebook se ha convertido en un suplicio pero a la vez en toda una anécdota para la modelo Christy Artavia.

Desde propuestas indecorosas hasta intentos de estafa usando el nombre del “primo” de Mauricio Hoffman (obviamente falso) se topó en tan solo tres días, desde que puso el anuncio en la red social.

Christy, quien fue una de las primeras chicas en nuestro país en mandarse al mundo del OnlyFans, nos contó todos los intentos de estafa que sufrió. Incluso, en una de ellas, se salvó de ser estafada gracias a su belleza, pues el sujeto que le escribió quedó encantado con su foto y por eso mejor echó marcha atrás con la maldad que ya tenía en mente.

-Cuéntenos, ¿qué fue lo que le pasó a la hora de vender el celular?

No se puede vender nada por Internet porque esta gente está encima de esto. Yo el jueves publiqué el anuncio en el Market Place y me escribieron cinco personas y básicamente todas fueron intentos de estafa distintos desde la Reforma.

-¿Cómo fueron?

El primero decía que me hizo el depósito de la mitad del valor del teléfono y según él, iba a venir a recogerlo y me daba la otra mitad en efectivo y al final el comprobante era falso, hecho como en Photoshop.

Otro me dijo que me iba a hacer un pago en línea pero me pedía que accesara a un link que él me iba a dar para que me llegara el depósito y eso era para hackearme la cuenta y hubo una que fue demasiado graciosa.

-¿Por qué?

Porque el tipo me dijo que eso iba a ser una estafa pero como yo era demasiado hermosa que mejor no me estafaba, ni lo intentó, fue muy sincero. También hubo otro que me terminó ofreciendo dinero extra por una cita con él, por pasar una hora conmigo.

-¿Y cómo reaccionaban al darse cuenta que usted sabía que era una estafa?

El que me envió un comprobante falso se enojó y me inventó un cuento diciéndome que él es primo de Mauricio Hoffman y que tenía videos y fotos mías, como tratando de extorsionarme. Entonces lo que hice fue bloquear todos esos números.

-¿Quedó ahí?

No, después me escribieron desde otro número para amenazarme y decirme que sabían quién era mi hija, donde estudiaba y que si yo no cooperaba con lo que ellos pedían, la iban a secuestrar. Pero yo simplemente me reí, porque yo sé que son datos que pueden encontrar en redes sociales, que sé que uno no debería de poner porque se presta para esto.

Ahí es donde uno se cuenta lo cuidadoso que hay que ser en redes sociales...

Sí porque puede ser utilizado para hacerle daño a uno. Ellos intentan estafar y si la persona se da cuenta, optan por meterle miedo y me imagino que habrá otra persona que caerá y les enviará dinero.

-¿Alguno la hizo dudar de que fuera cierto?

Sí, uno de ellos se escuchaba un poco más profesional, más creíble pero el resto tenía un vocabulario que de viaje se notaba que era mentira lo que decían.

-¿Al final llegó alguien serio para comprar el celular?

No te podría decir porque fueron tantas que dejé de contestar mensajes, quedé tan traumada que mejor quité el anuncio. Ya ahora quiero volver a ponerlo a ver si de verdad logro vender el teléfono, pero ya sé que todo eso puede pasar.

-¿Le había pasado anteriormente algo similar?

Yo he comprado muchas cosas por el Market Place, desde lámparas hasta zapatos, hay supervariedad pero desgraciadamente cuando es algo de un valor alto, una computadora, un tele, o un celular -como en mi caso- es que se presta más para la estafa.

-¿Qué cuidados le recomienda a los demás?

Yo no daría ningún tipo de información de cuentas bancarias, de cédula, de claves de nada a nadie. Tampoco ingresar información en ningún link que le manden, a veces las páginas son muy parecidas a las de los bancos y así se han robado un montón de dinero. A mí lo que me preocupa es que las autoridades no hagan nada para bloquear la señal en esos centros penitenciarios si saben que las llamadas o mensajes vienen desde ahí.

-¿Qué sería lo ideal para poder vender el celular?

También hay que entender a la otra persona, que no sabe si el que vende es el estafador. Entonces yo prefiero que nos veamos en un lugar público, un centro comercial; sé que hay que tener mucho cuidado porque el teléfono tiene un valor alto y me puede pasar algo si no me cuido.