Hasta sus propias cuñadas le tiraron durísimo a periodista de Teletica

La periodista de Teletica Michelle Naranjo ha sido la comidilla de muchos en redes sociales desde que inició su relación con el piloto Gustavo Ortega, con quien ahora está comprometida y a la espera de su primer hijo juntos.

Ahora, hasta sus cuñadas, es decir Laura Ortega y su hermana Daniela, le tiraron en Twitter luego que ella saliera a aclararle a sus seguidores de Instagram el por qué hizo su “baby shower” el mismo día de la fiesta de cumpleaños del primer añito del otro hijo de su pareja.

Y es que la pareja está a pocas semanas de recibir a su hijo Fernando en brazos, pero Gustavo ya tiene otro hijo llamado Tomás, de su pareja anterior.

“Si usted es buena persona y EN SERIO hace las cosas bien, le aseguro que no tiene que vivir tratando de demostrarlo en redes sociales. Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, publicó la modelo y cantante Laura Ortega, quien es hermana del novio de la periodista.

Laura Ortega publicó esto en Twitter como tirándole a la novia de su hermano. Twitter

Pero no solo ella opinó, porque la menor de los hermanos Ortega, también usó su cuenta de Twitter para expresar lo que sentía al ver todo lo acontecido en los últimos días referente a su familia.

“Mae qué vergüenza siento de verdad, sin palabras...”, tuitió Daniela Ortega.

LEA MÁS: Critican a periodista de Teletica por la fecha que escogió para su té de canastilla

El comentario de Daniela también generó muchos comentarios como este: “Creí que solo yo... y eso que ni los conozco, pobres bebés”, escribió Erika Suárez.

“Yo vi las historias y se ve lo pasiva agresiva de la tipa.. ‘Vengo a explicarles bla, bla... procede a decir porque ustedes no tiene cerebro’, no hubo una frase que no la empezara insultando a la comunidad. Se nota a leguas que es muy, muy insegura de sí misma”, le escribió Claudia SL.

La menor de los hermanos Ortega también opinó en redes. Twitter

“Dani ustedes hacen lo correcto amando tanto a taquito (Tomás). El error de él no las define a ustedes”, le escribió otra tuitera de nombre Angeluchis.

LEA MÁS: Hermano de Laura Ortega se defiende ante quienes dicen que dejó un bebé desamparado

Este lunes Michelle hizo varias historias en su Instagram para aclarar que desde abril pasado habían definido que el 22 de julio sería el té de canastilla de su bebé y que no sabían que iba a chocar con la fiesta de cumpleaños del otro hijo de su pareja.

Ella hizo la publicación luego de que en Twitter los criticaran, al ver que ellos estaban disfrutando la pronta bienvenida de su bebé y que toda la familia de Ortega estaba en el cumpleaños del otro niño, el cual al parecer casi no convive con su padre.

En Twitter la periodista de Teletica.com ha sido la comidilla de muchos. Twitter

En abril pasado el mismo Gustavo hizo una publicación en sus redes para aclarar que él sí se hace responsable económicamente de su hijo y que no nació producto de ninguna infidelidad.

“Efectivamente, tengo un hijo, Tomás, quien nació hace nueve meses, donde no hubo ninguna infidelidad de por medio y del que Michelle y mi familia conocen desde que me realicé la prueba de paternidad”, publicó en aquella ocasión.

Sin duda una bronca familiar que cada vez se pone más caliente.