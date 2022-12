¿Hay algo entre Laura Ortega y Fernan Faerron?

Fernan Faerron y Laura Ortega parecieran más que amigos. Cortesía.

“Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma...”

Tal parece que esa canción cortavenas del grupo Bacilos le llegó bastante a la modelo y ahora cantante Laura Ortega y al exdefensor liguista Fernan Faerron, quienes, al parecer se pusieron cariñosos en el concierto que dio la banda Bacilos, intérprete de Caraluna, el domingo anterior en Alajuela.

Según nos contaron varias personas que los vieron, durante varios lapsos del chivo, los conocidos estuvieron muy cerquita uno del otro, intercambiando miradas comprometedoras, abrazos y más.

Fernan Faerron y Laura Ortega pasaron muy juntitos en el concierto de Bacilos. Cortesía.

De hecho, según nos cuentan varias personas que los vieron y que nos compartieron las imágenes, que la parejita llamó la atención, primero porque son dos caras conocidas y segundo porque hasta hace poco se sabía que Laura estaba emparejada con Roberto Thompson Castro, hijo del diputado liberacionista que lleva el mismo nombre.

Hijo de exdiputado sería el nuevo novio de Laura Ortega

Eso se dio a conocer hace poco más de un mes cuando el estilista Mario Vargas les tomó un video en donde salen muy amorosos y lo compartió en sus redes.

Laura Ortega compartió un video en sus redes donde comprueba su atuendo para esa noche.

Aunque, una vez que nos llegaron las fotos nos metimos a investigar en sus redes sociales y además de que no tienen ninguna imagen juntos, ni siquiera se siguen, lo cual siempre es un indicador de que algo huele raro.

Quizá es por eso que a Laura, quien se considera una persona muy directa, andaba tranquila, sin importar que la vieran o que le tomaran fotos con el que sería su nuevo galán.

En cuanto a Fernan, recordemos que durante mucho tiempo tuvo una relación con la locutora Paula Chavarría, aunque con su partida a Europa eso pareciera que se enfrió un poco.

Soltera

La Teja conversó con la guapa cantante sobre las fotos y nos confirmó que está soltera, pero aclaró su relación con Fernan.

“Ya me esperaba algo así, vieras que primero que nada, estoy soltera, hace un par de semanas. No pensaba decir nada pero bueno, cosas que pasan y pues no, nada Fer es amigo de mis amigos y simplemente estábamos hablando, literal nos conocimos ese día, nada está pasando entre nosotros, pero bueno ya no se puede hablar con nadie hoy en día sin que la gente se haga películas en la cabeza”, aseguró la guapa.

Agregó que en ningún momento hubo besos, aunque sí alguno que otro abrazo como se ve en las imágenes.

Eso sí, con Fernan sí se sigue en Instagram y ahora que suena que volverá a jugar en Costa Rica, la amistad podría crecer.