“Mi pareja y yo estamos haciendo terapia porque nos estamos dando una oportunidad. Creo que vamos muy bien, pero hay cosas de él que a mí nunca me han gustado. Por ejemplo, a veces se aísla, pasa en su computadora o se pone a leer libros que siento que no le aportan mucho. Él tiene un horario flexible y me molesta que no vaya temprano a hacer ejercicio, si no solo cuando él quiere. La psicóloga que nos está ayudando me dice que tengo que aprender a respetar el ritmo de la otra persona, pero es que nadie ha vivido lo que yo he vivido con él. Quiero un hombre más activo”.