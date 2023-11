Hay nuevas noticias y no muy positivas sobre la salud de Coco Roper

"Coco" Roper tuvo que ser hospitalizada de nuevo en un hospital de Texas, Estados Unidos.

Nicole “Coco” Roper tuvo que hacer un cambio de planes este lunes, pues por más que estaba deseando pasar el día con su hija en su casa al final no fue así.

La hija de la expresentadora Lynda Díaz volvió a tener un fuerte quebrando de salud y tuvieron que internarla una vez más en un hospital de Texas, Estados Unidos, donde radica.

La influencer contó este fin de semana en su cuenta de Instagram que ha estado con mucho dolor en los riñones, pero lo visto nada que mejoró por más medicamentos.

Al parecer, la van a tener que operar una vez más y por eso la dejaron internada, pero no se sabe cuándo.

“Cambio de planes, no me van a poder operar hoy, pero si me voy a tener que hospitalizar”, dijo en una historia en su cuenta @iamcocostrong.

“Coco” además contó que en el hospital le están controlando las náuseas y que le están colocando antibióticos por vía intravenosa para ver si puede comer algo, pues por los dolores y el vómito no ha podido.

“Sabemos que es lo mejor (estar internada) y ahí les estaré avisando en el chat de Coco Strong cómo voy con todo y cuando tenga las fuerzas de poder hacer un video por aquí lo hago, los quiero mucho y gracias por todo el apoyo que me dan”, dijo en otro video que compartió en sus redes.