Hay una canción que Luis Miguel no canta en sus conciertos porque le causa mucha tristeza

Luis Miguel anunció su regreso a los escenarios con una gira internacional.

El cantante Luis Miguel anunció su regreso a los escenarios, con una gira internacional durante este año, interpretando sus canciones más famosas; sin embargo, hay una que deja de lado.

Se trata de la pieza “Yo sé que volverás”, escrita por Luis Pérez Prado y con arreglos de Armando Manzanero.

El cantante en su momento le confesó a la revista Eres el porqué no cantaría de nuevo esa canción.

LEA MÁS: ¿Lo recuerda? Así era el concurso del Fortachón en A Todo Dar

“Esa es la única canción que le dediqué a mi madre. Fue una mujer que cumplió muy bien su papel, fue sumamente delicada, yo le tengo respeto y un gran cariño. Es un tema muy especial para mí, al oír esta canción automáticamente pienso en ella”, dijo el cantante.

Según Telemundo, en aquella entrevista en 1994, el cantante expresó: “Esa canción es una de las que más me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue”.

Luis Miguel y su madre la modelo Marcela Basteri (Twitter)

Es importante mencionar que la madre del cantante, Marcela Basteri, se encuentra desaparecida desde 1985 y sobre su paradero se sabe muy poco. De acuerdo con el libro “Luis Miguel La Historia”, escrito por Javier León Herrera, Marcela habría desaparecido cuando el intérprete de “Tengo todo excepto a ti”, apenas era un adolescente de 15 años.

Este miércoles 10 de mayo, que se celebró el Día de las Madres en México, el artista recordó a su madre de una forma muy especial, con una fotografía donde ambos salen con una gran sonrisa.