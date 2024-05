Hay una pieza de Bryan Ganoza que está recibiendo los aplausos del público

Bryan Ganoza está robándose muy buenos comentarios por la próxima canción que sacará y que ya dio un adelanto. (Instagram)

Aunque todavía no sale a la luz, todo apunta que Bryan Ganoza tiene asegurado el éxito de su próximo tema musical, del que compartió un adelanto en TikTok este jueves.

“512″ es el nombre de la nueva pieza del cantante, modelo y bailarín que ya comienza a posicionarse en el gusto del público, si juzgamos por los comentarios que ha dejado la gente al pie de la publicación que hizo El cabro más macabro.

Todavía no se sabe cuándo se estrene la pieza, pero todo apunta que será una de las más exitosas que ha lanzado el exparticipante de Combate, quien ya lleva vario tiempo probando suerte como cantante y hasta sueña con ganar un Grammy.

Ganoza dejó una probadita de su nueva canción, que es un pegajoso reguetón con una candente letra que se logró colar en el gusto de la gente.

Muchos comentarios positivos ha recibido Ganoza B al pie de la publicación, algunos hasta se atreven a decir que la pieza suena como si fuera de uno de los grandes artistas del reguetón del momento.

“Maes, me gusta el tema”, “tienes pinta de Bad Bunny”, “perdón maes, les fallé, pero sí me gusta la canción”, “lo siento Costa Rica, sé que les he fallado por querer que salga esta canción”, es parte de los comentarios que le ha hecho la gente al controversial Ganoza.

Pero las reacciones de la gente todavía van más allá. “Lo peor de todo es que si uno no supiera que es este mae el que canta y solo la escucha, es prácticamente cualquier éxito de la música actual”, consideró otro seguidor.

“Seamos realistas, está buena la pieza”, “la canción no suena mal porque ahora sí entendió que lo comercial vende más. Esa letra la hemos escuchado en 75 canciones de reguetón, pero de que sirve, sirve”, apuntan otros comentarios.

Es la primera vez que Bryan Ganoza es tan piropeado por su trabajo como cantante, ya que sus piezas siempre han estado bajo la ácida crítica de la gente.

Debido a lo duro que le han dado los ticos a Bryan en otras ocasiones es que él ha reclamado la falta de apoyo en su país e incluso les ha restregado en la cara su deseo de conquistar un premio Grammy, que reconoce a lo mejor de la música en sus versiones latina (Grammy Latino) y anglosajona (Grammy).

Bryan vive en Las Vegas, la llamada ciudad del pecado ubicada en Nevada, Estados Unidos. Allá no solo le ha puesto más a su carrera como cantante, sino también a la de maripepino en uno de los principales night clubs de allá.