“Estoy con una persona muy muy celosa y aunque es muy buena gente su gran defecto son los celos y las inseguridades que me causan momentos muy complejos y difíciles. Esto me está agotando y él tiene que entender que ahora hemos pasado a una etapa en la que he estado más pegada al teléfono por mi trabajo, pero él no lo soporta y los pleitos son muy constantes”.