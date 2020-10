“He intentado por todos los medios hablar con mi expareja para que logremos firmar el divorcio, pero ella por razones de orden religioso, dice que no me lo va a dar, llevamos ya casi tres años separados, yo he sido muy responsable con mis hijos y todo lo económico, le he hecho varias propuestas, que creo que son justas, para poder resolver el tema, me siento perdido”.