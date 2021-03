“He pasado toda la vida perdonando los problemas de mi esposo con otras mujeres, más de 30 años de matrimonio, así que tengo un dolor muy grande y no lo sabía, me sentía deprimida. Lo que pasa es que uno como mujer cree que las cosas van a cambiar por los hijos, lo di todo por ellos. Tomé la decisión de divorciarme y mis hijos varones me dicen que pobrecito papá, un hombre que hace lo que le da la gana y me hace sentir culpable”.