“He tenido múltiples problemas con mi novio debido a la pornografía, por la forma en la que les escribe a diferentes mujeres en las redes sociales y porque siempre está coqueteando con todo el mundo. He hablado con él muchas veces sobre este tema y primero lo niega, luego lo acepta, llora, me pide perdón y cambia por unos días, pero luego pasa lo mismo y decidí que no puedo más y lo terminé”.

"La forma en la que le escribe a diferentes mujeres en las redes sociales y que ni conoce, siempre está como coqueteando con todo el mundo", cuenta la lectora. "La forma en la que le escribe a diferentes mujeres en las redes sociales y que ni conoce, siempre está como coqueteando con todo el mundo", cuenta la lectora. (Shutterstock/ Doble Expocisión: Albert Marín)

1. Un componente importante en una relación es conservar la capacidad de evaluar con objetividad todo lo que les toca vivir. Es decir, cuando detectan situaciones que afectan su forma de ser y de estar en una relación, se establecen acuerdos y compromisos hacia la implementación de soluciones, pero si esto no se da, una persona tiene derecho a decidir si sigue o no con la relación.

2. Cuando suele crearse un ciclo sobre temas que no se resuelven ante situaciones problemáticas se debe hacer un alto. No se puede vivir desde la negación, el antídoto es el reconocimiento que debe ir asociado al cambio. Caminar aceptando promesas de cambio, pero si dicho cambio no llega, esto puede resultar agotador porque vuelven sobre lo mismo una y otra vez, lo cual puede minar las bases de la motivación para estar en una relación.

3. Claramente hay cosas que son del entorno individual y tienen una afectación sobre la dinámica de la pareja. Se puede pensar en un proceso de trabajo en conjunto, buscar ayuda terapéutica y plantear alternativas de solución, pero esto requiere un amplio compromiso hacia la transformación individual, que es la que suma para tener una vida en pareja estable.

4. Cuando se tienen temas no resueltos y se han dado diversas oportunidades, se termina cargando la relación y el ambiente se torna muy complejo. Tocará tomar decisiones si hay temas que deben ser asumidos, resueltos y modificados, ya que de lo contrario se vive en una montaña rusa que carga el ambiente de tensión.