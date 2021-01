“Inicié terapia porque he tenido problemas de ansiedad y ataques de pánico. He estado pasando un momento emocional muy difícil y la sicóloga me recomendó que me valorara un siquiatra, así que fui y me siento muy bien, pero he tenido problemas con mi familia. Ellos dicen que no necesito tomar medicamentos y para evitar problemas los dejé, no volví a terapia y me siento mal y siguen los ataques de pánico”.