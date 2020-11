“He tenido relaciones difíciles y creo que yo he pecado de intensa, pero por otro lado las parejas que tenido han sido muy inestables y poco leales. Me ha costado mucho salirme de esos rollos emocionales tan difíciles y ahora llevo mucho tiempo sola. Estoy muy contenta y muy tranquila pero en algún momento quiero una relación de pareja y tengo miedo de que me vuelva pasar lo mismo, no sabría por dónde empezar”.