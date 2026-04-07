Farándula

Heredera de Teletica dejó la soltería y el afortunado es todo un galán

Luciana Prada se dejó ver con su pareja durante las exclusivas vacaciones familiares de Semana Santa

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Por Manuel Herrera

Luciana Prada Picado, heredera de Teletica, ya no está soltera y su nueva relación quedó al descubierto en unas imágenes familiares que no pasaron desapercibidas.

Lula, como es más conocida la joven, dejó ver su lado más romántico en una fotografía en la que aparece junto a su novio, un joven que llamó la atención por su apariencia.

Heredera de Teletica
Paula Picado, vicepresidenta de Teletica, junto a sus tres hijas, Paula (cabello negro), Luciana (centro) y María Jesús (acostada). Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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¿Quién es el novio de Luciana Prada Picado?

El muchacho se llama Manrique Pacheco, pero más allá de su nombre, poco se sabe de él. Sus redes sociales son privadas, lo que ha aumentado la curiosidad alrededor de la pareja.

En la imagen, ambos posan muy cercanos y felices, lo que para muchos confirma que viven un momento estable en su relación.

Vacaciones de lujo en Cap Cana

Las fotos fueron compartidas por la hermana de Lula, la periodista María Jesús Prada, quien publicó varios recuerdos de las exclusivas vacaciones familiares durante la Semana Santa.

El destino elegido fue Cap Cana, en República Dominicana, uno de los lugares turísticos más lujosos del Caribe.

En una de las imágenes, aparece toda la familia encabezada por Paula Picado, vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos, junto a sus hijas, yernos y nietos. En esa imagen quedó al descubierto la nueva etapa sentimental que vive Lula.

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Heredera de Teletica
Esta hermosa foto familiar evidenció que Luciana (de café) dejó la soltería y que su novio (anteojos negros en la camisa) es todo un galán. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Una relación que mantenían en bajo perfil

Aunque la vida sentimental de Luciana siempre ha generado curiosidad dentro y fuera del canal, ella ha preferido mantener ese aspecto en bajo perfil.

Sin embargo, la naturalidad con la que posó junto a Manrique Pacheco en la foto familiar dejó claro que están juntos y disfrutando de esta etapa.

Quién es Luciana Prada Picado

Lula, de 25 años, estudió negocios en Estados Unidos y actualmente trabaja en Teletica Formatos, además de liderar otros proyectos dentro del canal enfocados en el mundo del entretenimiento.

Su apellido la ha convertido en una figura de interés, especialmente por ser parte de una de las familias más influyentes de la televisión costarricense.

Luciana Prada, Lula Prada, heredera de Teletica.
Luciana Prada es parte del equipo de Teletica Formatos. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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