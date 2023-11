Heredera de Teletica está a tres meses de dar a luz y cuenta detalles íntimos de su embarazo

María Jesús Prada Picado y su esposo Enrique Martín están a tres meses de conocer a su primer bebé.

María Jesús Prada Picado está a pocos meses de convertir a doña Olga Cozza de Picado, dueña de Teletica, en bisabuela de un varoncito.

La periodista, popularmente conocida como “Chuzi”, llegó a sus seis meses de embarazo y contó cómo la está tratando a pocos meses de dar a luz, Maximiliano, nombre que eligió para su hijo.

Aunque los primeros tres meses fueron algo complicados por los famosos achaques ya todo eso quedó en el pasado y ahora su embrazo es más “ameno, sin sufrimiento y lleno de paz”.

La también presentadora de DMNTS, programa de TD Más, también contó que estos seis meses de gestación de su bebé los recibe con “mucha salud, alegría y tranquilidad”.

El español y casi heredera de Teletica se casaron a inicios de este año.

Ella y su esposo, el español Enrique Martín, solo están deseando que pasen las semanas rápido para tenerlo ya en sus brazos.

El pequeño “Maxi”, como le dice ya de cariño, estaría para nacer a finales de febrero, es más la fecha límite es el 29 de febrero; sin embargo, ella desea tener un parto natural así que la fecha puede cambiar.

“Dios nos ha bendecido con un embarazo ameno, sin sufrimientos y lleno de paz y reflexión. Mi gordito es demasiado bueno y no me ha molestado nada”, confesó.

Este será el primer nieto de Paula Picado, pues aunque su hija mayor, del mismo nombre, se casó primero que María Jesús aún no tiene hijos.

La hija menor de Paula Picado será la madrina de Maximiliano.

Tanto ella como su otra hija Luciana “Lula” Prada están como locas porque nazca ya para chinear aunque mientras tanto se “derriten” todas tocando la pancita de “Chuzi” cada vez que la ven.

“Lula” está aún más emocionada desde que se enteró hace un mes que será la madrina del pequeño. Fue a través de un regalo sorpresa y una carta que su hermana y su cuñado le dieron la noticia a inicios de octubre.

“Amada tía Lula: supiste que era un niño mucho antes que mis papás. El amor que me has dado desde el primer día, sin siquiera conocerme, me da la confianza y la bendición de saber que llegaré a este mundo siendo un niño infinitamente amado. Por eso, hoy (este viernes) te hago una pregunta muy importante. ¿Me regalarías el privilegio de ser mi madrina?”, se lee en la carta.

La periodista María Jesús Prada, conocida como "Chuzi", dice estar disfrutando mucho su embarazo.

“Chuzi” ya tiene además planeado qué hará después de que nazca su hijo y, contrario a lo que muchos pensarían, tal y como lo hizo días después de su boda, su deseo es volver a su trabajo en Teletica.com lo más pronto posible y criar a “Maxi” en medio de la redacción.

Claro, como casi dueña del canal tiene permiso hasta de colocar un “encierro” en el lugar para tenerlo siempre cerca.

Sin duda que será un bebito muy querido y chineado porque ella se ha encargado de ganarse el corazón de muchos de los empleados del canal por su gran don de gente.