Heredera de Teletica se enfrentó a un enigmático lugar del mundo: “Entrar ahí no es buena idea”

María Jesús Prada contó su experiencia al encontrarse “cara a cara” con el misterioso sitio

Por Manuel Herrera
María Jesús Prada
María Jesús Prada está disfrutando de un viaje por Islandia. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)

La periodista María Jesús Prada, hija de Paula Picado, vicepresidenta de Teletica, vivió un encuentro único con uno de los lugares más misteriosos del mundo durante su viaje a Islandia.

Este martes, Chuza, como le llaman en canal 7, visitó la imponente catarata Skógafoss, ubicada en la Costa Sur del país europeo.

La leyenda detrás de Skógafoss

María Jesús compartió la intrigante historia que rodea a la cascada.

“Cuenta la leyenda que, hace cientos de años, detrás de la catarata Skógafoss un vikingo escondió un cofre lleno de oro. Basta venir y sentir la potencia de esa agua cayendo, esa bruma, para concluir, rápidamente, que meterse ahí adentro no es una buena idea”, relató la periodista de Teletica.

La comunicadora también compartió una foto en la que se le ve con la espectacular cascada de fondo, acompañada de otros visitantes muy cerca de la legendaria caída de agua.

María Jesús Prada
María Jesús Prada reseñó brevemente la historia de la famosa catarata de Islandia. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)

Aurora boreal y trabajo en Islandia

Prada inició su viaje a Islandia la semana pasada y ya tuvo la oportunidad de contemplar las famosas auroras boreales. Aunque está explorando varios lugares impresionantes, la periodista aclaró que su viaje no es únicamente turístico.

“Andamos por estos lados grabando y preparándoles algo muy especial… Estén atentos porque se viene una sorpresa”, escribió Chuza en sus redes sociales durante el fin de semana.

