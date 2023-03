Hermana de Choché en polémica porque habría criticado el cuerpo de una modelo

Natalia Romano tiene un podcast con su nutricionista y en el capítulo del lunes supuestamente hablaron de la modelo. Instagram

Modelo Eli Vásquez molesta con Natalia Romano

Natalia Romano, hermana de Choché Romano, está envuelta en una polémica por criticar el cuerpo de la modelo Elizabeth “Eli” Vásquez, quien también es esposa del bailarín brasileño JP Olivato.

Resulta que hace unos días la modelo fue a Colombia a participar en un concurso fitnes y ganó varios premios. Ella quiso hablar con sus seguidores de Instagram sobre este proceso e hizo la dinámica de que le preguntarán lo que quisieran este martes.

Una de sus seguidoras le consultó sobre qué opinaba de lo que dijo la hermana de Choché, sobre la competencia y de que ella se habría inyectado esteroides para verse así.

Eli le contestó a su seguidora que no tenía ni idea de lo que le estaba preguntando, porque no pasaba pendiente de lo que Romano publica y que si lo llegó a decir, lo que piensa es que, “muchas personas tratan cómo opacar los méritos de los demás haciendo alusión a ese tema y no saben todo el esfuerzo que hay detrás y, ni siquiera saben de lo que están hablando, y como le dije, me tiene sin cuidado”.

Elizabeth Vásquez es la pareja del entrenador personal JP Olivato. Instagram

Todo empezó porque Romano tiene un podcast llamado “Regordimientos”, junto con su nutricionista Greivin López, y estuvieron hablando de que un cuerpo no se pone tan fit de la noche a la mañana y que para verse así de musculoso, todo depende de un proceso y, al parecer, se refirieron a Eli sin decir directamente su nombre.

Este miércoles por la mañana la modelo se volvió a referir al tema porque, según dijo, muchas más seguidoras le escribieron que también entendieron que la indirecta en el podcast era para ella y porque, además, Natalia le escribió por privado.

“Conversando con la muchacha que me pone la pregunta, me dice que en el podcast ella no dijo mi nombre, pero que habló de una muchacha que fue a competir a un concurso fitnes, que ganó, que tiene un bebé de dos años, bla, bla..., entonces, vamos a ver, no hace falta decir un nombre para entender que se estaba refiriendo a mí. Lo vacilón es que no fue solamente ella, sino que otras personas me dijeron: ‘uy, sí, Eli, yo lo escuché', entonces, obviamente todo el mundo entendió que se estaba refiriendo a mí porque con esas características, no sé quién más, sino que me cuenten, porque no sé quién más fue a una competencia fitnes hace poquito, ganó y tiene un bebé de dos años, creo que solo yo.

“Me estaba haciendo de la vista gorda, pero resulta que como a los cinco segundos después de que subo esa historia (de la pregunta) aparece ella, aparece Natalia y me dice que no haga chisme donde no lo hay, que no haga problemas donde no los hay, que ella no dijo nada; yo le contesté lo mismo que les estoy diciendo aquí, que yo únicamente respondí una pregunta, listo”, mencionó en sus historias de Instagram.

Romano supuestamente le envió unos mensajes a una amiga suya para decirle que no hablara del cuerpo de Vásquez porque ella "se chuceaba", es decir, que se inyecta. Instagram

Pero el asunto no quedó hasta ahí, porque según dijo Eli, otra persona allegada a Romano también le envió varios pantallazos explicándole que ella había hecho unos posteos sobre su proceso para bajar de peso, porque la admiraba mucho y que, supuestamente, Natalia le escribió por privado para decirle: “no diga nada mío, porque yo estoy chuceada (dando a entender que se inyecta esteroides y demás)”, mencionó Eli.

La pareja del brasileño agregó que lo que más le molestaba es, “que aquí el tema es la hipocresía, aquí el tema es que la mae escribe y me dice que no haga problema donde no lo hay, que no haga chisme donde no lo hay, donde sí lo hay, o sea, sí hay un problema, ir a hablar del cuerpo de los demás es un problema”.

Eli ganó varios premios en un concurso fitness que se realizó en febrero en Medellín, Colombia. Instagram

Eli agregó que no se iba a referir más a este asunto y que solo quería aclarar que le molestó que hablen de ella sin conocerla, que se valgan de criticar el cuerpo de otras personas para generar contenido en su redes sociales o podcast.

Intentamos conversar con Natalia Romano, pero al cierre de la nota no había respondido al mensaje que le dejamos en su Instagram.

Curiosamente, el martes por la noche ella publicó el siguiente mensaje: “Nunca le cuentes demasiadas cosas de ti a los demás, recuerda que en tiempos de envidia el ciego comienza a ver, el mundo a hablar y el sordo a oír” y después escribió: “una raya más para el tigre. Hoy, un aprendizaje más”. ¿Será que lo puso después de conversar con Eli por privado?