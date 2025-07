Hermana de Choché Romano está haciendo esta jugada para entrar a Mira quién baila

Natalia Romano, hermana de Choché Romano, se dedica a hacer contenido en redes sociales. (redes/Instagram)

La hermana de Choché Romano está haciendo toda una campaña en sus redes sociales para poder entrar a Mira quién baila (MQB).

El nombre de Natalia Romano es uno de los que salió en el lista que publicó este martes la página oficial del programa de Teletica sobre los más pedidos por el público para estar en la pista de baile.

LEA MÁS: Influencer reacciona emocionada al saber que podría estar en Mira quién baila

Naty se enteró que salía entre los famositicos “más postulados” cuando llegó a Cancún, México, donde anda de vacaciones con su familia.

Ella se mostró muy emocionada de saber que existe la posibilidad de ser una de las participantes de la segunda temporada de la competencia de baile y de inmediato le pidió a sus seguidores que sigan votando por ella para entrar al programa.

“Estoy impactada, de verdad muchísimas gracias, si estoy ahí es por ustedes y bueno, si realmente quiere que esté en Mira quién baila sigan, sigan postulándome, mándenle al grupo de su familia que comenten, que compartan, diay, lo que Dios quiera. A mí no me han llamado, yo no he dicho nada, pero estoy muy emocionada”, dijo en una historia de Instagram.

Nathy Romano reaccionó al saber que podría entrar a MQB

LEA MÁS: Teletica confirma a los favoritos para Mira quién baila y ya sabemos la fecha de su inicio

La creadora de contenido agregó que hasta se le aceleró el corazón al darse cuenta que la gente la quiere en la competencia y hasta hizo una pequeña demostración de lo suelta que anda para el baile. Aunque sí le tocará practicar mucho más.

Mira quién baila, segunda temporada, iniciará el 7 de setiembre. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ella además hizo otra historia donde le pidió a sus seguidores que voten por ella para que Teletica de verdad la llame y así entrar al formato.

A parte de ella también ha surgido nombres como los de Jeff On, Zorán, Laura Ortega, Ivonne Cerdas, como posibles participantes del programa que arrancará el 7 de setiembre, aunque la lista oficial aún se desconoce.