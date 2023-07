Hermana de José Kawas: “Hizo de su vida y su carrera lo que él quiso y siempre soñó”

Con estas fotos, Cata Kawas dio a conocer la triste noticia. Captura

El humorista José Kawas, falleció la madrugada de este sábado, dejando un enorme vació en sus familiares, amigos y tantas personas a las que les sacó una risa.

El humorista tenía 47 años y hace dos años fue diagnosticado con un cáncer en la vesícula. Además, le habían encontrado otros tumores en el hígado y aunque afrontó la quimioterapia como los grandes, hace dos meses la enfermedad lo hizo recaer.

Una que nunca lo va a olvidar es su única hermana, Cata Kawas, con quien compartió travesuras y juegos en su niñez y mantuvieron una linda relación hasta el día de su partida. De hecho, fue ella quien comunicó su fallecimiento.

- ¿Cómo era su relación de hermanos?

Tuvimos una relación muy bonita, él me llevaba cuatro años, tenía 47, yo tengo 43.

Es la típica relación de hermano mayor con hermana menor, siempre me sentía protegida por él, fue una relación bonita, nos llevábamos bien. Obviamente, como todos, se discute y teníamos peleas de chiquillos.

- ¿Dónde vivían antes de llegar a San José?

Nosotros nacimos en Turrialba, pero vivimos muchos años en Siquirres, luego nos trasladamos a la capital.

- ¿Se jalaron alguna torta de chiquillos?

(Risas) Sí, recuerdo un día de mala influencia, de hacer travesuras. Cuando estábamos en la escuela, yo en primer grado y el un poco más avanzado, nos devolvimos lloviendo para la casa, todos empapados con el uniforme hecho un desastre.

También recuerdo una anécdota muy linda, mi mamá en los días de pago nos compraba ropa para andar iguales, entonces teníamos un buzo rojo y mi mamá nos llamaba del trabajo y nos decía: ‘Pónganse el buzo rojo y se vienen en bici al centro de Siquirres, que hoy los voy a invitar a comer hamburguesa y helados’, en un lugar que íbamos frecuentemente.

- ¿Cómo era José Kawas chiquillo?

Desde muy pequeño le gustaba la música, la radio, en aquellas épocas no es como ahora, que uno todo lo encuentra en el celular. Escuchaba mucho la radio y para poder grabar las canciones que quería, le decía al locutor que pusiera la pieza para grabar, entonces solo se escuchaba la canción sin nada de locución y eso era algo que a José le encantaba hacer.

- ¿Recuerda cómo inició su hermano en la radio?

Claro, inició en radio Uno, la cual ya no existe, pasó por Omega, FM Radio, en su momento tuvo su propio programa que se llamaba La Picante, tuvo una carrera bastante amplia, luego inició en los toros, los cuales le encantaban, esperaba todos los años para ver con cuál televisora le tocaba trabajar. Su pasión era la radio, el humor, ahí empezó a sacar sus personajes más conocidos por la gente. Creo que mi hermano hizo de su vida y su carrera lo que él quiso y siempre soñó.

El adiós Los funerales del humorista serán este domingo en la funeraria Jardines del Recuerdo de Los Yoses, donde realizarán un culto a las 10 de la mañana. Sus restos serán cremados.

La hermana dice que Kawas era un enamorado de la radio. (Luis Navarro)

- ¿Cómo fueron estos últimos meses?

Fueron episodios que pasaron muy rápido, este último proceso duró año y tres meses, pero los últimos dos meses lamentablemente lo tiraron abajo, su salud se vio muy deteriorada, sabemos que ahora se encuentra de un lugar mejor, no está sufriendo, no vive con angustias y es lo que a nosotros como familia nos interesaba. Hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance para que estuviera lo más cómodo y tranquilo posible, creo que lo logramos, al final a uno como familiar le duele la ausencia, pero nos queda el consuelo de que hicimos todo lo que pudimos para él pasara estos últimos días de la manera más digna posible.

- ¿Cuál fue la última vez que él estuvo en el hospital?

Mi hermano estuvo internado cuando se le detectó el cáncer y le extrajeron la vesícula en el mes de abril y la segunda vez en mayo, cuando le hicieron un raspado al hígado por prevención ya que existía un riesgo muy grande de que tuviera alguna contaminación, eso fue el año pasado. Luego se detectó una contaminación en el hígado a pesar de que le hicieron el raspado, y lo último que lo tuvo grave fue una metástasis en el peritoneo, la cual es una membrana que cubre los órganos del abdomen y eso fue lo que lo terminó de complicar más.

- ¿En el hospital les dieron alguna esperanza?

Los especialistas vieron que lamentablemente no había alternativas para mi hermano y esto fue hace un mes, fue por eso que como familia creamos las condiciones idóneas para que tuviera el desenlace digno.

- ¿Quiénes lo cuidaron estos últimos días?

Los últimos días los pasó en la casa, con los cuidados de mis papás, de su pareja, su hija y gente cercana que estaba pendiente de su salud. Yo estaba al tanto de sus citas y lo que le tocaba.

- ¿Cómo han llevado sus papás la pérdida de José?

Es muy difícil, yo he tratado de ser el apoyo y el soporte para que ellos lleven esto de la manera más humana, porque es muy duro perder un hijo o verlo sufrir, más en un proceso como el que pasó José. Mis papás entendieron que el tiempo había llegado.

- ¿Cómo vivía su hermano la situación por la que estaba pasando?

Siempre fue una persona positiva, siempre dijo: ‘Vamos adelante, a luchar’, inclusive en estos últimos días era optimista, decía que se iba a recuperar y que apenas pasara la recuperación iba a hacer cosas, incluso nos decía que no necesitaba ayuda para levantarse porque decía que él podía, era una persona muy valiente. Fue hasta el último momento que bajó los brazos porque su condición física no se lo permitía y eso le dolía mucho a él.

Una foto y una caricatura de Chito Pitt estaban sobre el ataúd. (Fabiola Montoya Salas)

- Su hermano tenía mucho apoyo, había gente que lo quería mucho por su forma de ser...

Desde la primera cirugía estaba sorprendido de la cantidad de gente que le ayudaba con mensajes, con apoyo, me decía que no dimensionaba la cantidad de gente que lo apoyaba, eso era algo que a él lo reconfortaba montones y me decía que había gente que estaba peor que él, pero salía adelante.

- ¿Qué enseñanzas le dejó su hermano?

Tenía una valentía y deseo por salir adelante que nunca la perdió, porque a pesar de lo complicado de la situación decía que iba a salir con bien.

- ¿A que le tenía miedo Kawas con la enfermedad?

Tenía el gran temor de que se le cayera el pelo, pero no se le cayó, siempre me decía que podía soportar náuseas y dolores leves.