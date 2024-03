Hermana de Laura Ortega se llevó un tremendo susto con una situación que no le desea a nadie

Daniela Ortega le contó a su comunidad lo asustada que estaba. (Instagram)

Daniela Ortega, la hermana de la cantante Laura Ortega, vivió un momento aterrador mientras estaba en su carro.

Por medio de su cuenta de Instagram, la macha contó que ella estaba recostada en su chuzo y que dos hombres venían corriendo hacia su carro.

Precisamente los sujetos quedaron grabados en la historia de Dani, ya que cuando ocurrió todo, ella estaba haciendo historias para sus redes sociales.

“Si ven el fondo se ven dos maes corriendo hacia mi carro, pensaron que yo no estaba y, donde me vieron, salieron corriendo, me iban a abrir el carro, no saben el susto que sentí donde los vi”, escribió en su perfil.

Según Daniela, un carro negro estaba esperando a los dos hombres. Para la macha fue un gran susto, ya que no sabía si le iban a robar o a hacer algún daño a ella o su carrito.

“Literalmente, cinco minutos antes puse el seguro porque no lo tenía puesto”, expresó.

La hermana de Laura Ortega le recomendó a sus seguidores andar con muchísimo cuidado, porque la situación que ella vivió fue a plena luz del día.

LEA MÁS: Laura Ortega presume a su guapísima y espectacular hermana menor, Daniela Ortega

“Porfa, anden con mucho cuidado, los maleantes andan viendo a ver a quién asaltan”, concluyó.

Por dicha, la guapa solo se llevó un susto y se encuentra bien.