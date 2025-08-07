Hermana de Marilin Gamboa explota contra hombre que le dijo que no iría al cielo

Alicia Gamboa es tan bella y elegante como su hermana Marilin Gamboa. Fotografía: Instagram Pia Gamboa. (Instagram/Instagram)

Alicia Gamboa, hermana de Marilin Gamboa, no se le quedó callada a un hombre que le insinuó que no iría al cielo, basado en el contenido que ella comparte en su Instagram.

“Viendo tu perfil, estoy 100 por ciento (seguro) que no te vas ni en el rapto ni en la segunda venida (de Jesús). Yo tampoco”, reaccionó el hombre a un comentario que hizo la joven respecto al porqué no quiere tener hijos.

Pia, como es más conocida Alicia, armó un mosquero en redes tras opinar sobre una publicación sobre las bajas tasas de natalidad en el mundo entero que hizo un creador de contenido mexicano.

Según el azteca “muchos dicen que no quieren hijos porque el mundo está mal”, un pensamiento que comparte Pia, quien considera que la segunda venida de Jesús está más cerca que nunca debido a las tribulaciones del mundo actual.

Alicia Gamboa reaccionó muy enojada por este comentario que le hicieron en redes. Fotografía: Captura Instagram Pia Gamboa. (Instagram/Instagram)

Esa posición de la costarricense dio pie al comentario que la hizo explotar este miércoles en sus historias de Instagram.

“Que alguien me diga, ¿qué tengo en mi perfil para que él juzgue y diga eso? Qué cansado con la gente religiosa. ¿Tengo que andar falda y pelo largo con un manto en la cabeza para ir al cielo? Respeto toda religión, secta, rama y grupo religioso pero dejen de imponer sus creencias a otras personas. El ser espiritual es algo personalísimo en donde nadie externo puede llegar a juzgar o señalar”, expresó la hermana de la expresentadora de Teletica.

Luego cuestionó si la pureza de una persona está determinada por lo que publica, comparte o promociona en redes.

Alicia Gamboa aclaró que respeta toda religión y creencia, pero no acepta que nadie se meta con la espiritualidad de otra persona. Fotografía: Captura Instagram Pia Gamboa. (Instagram/Instagram)

“¿Me hace más impura usar un vestido de baño en la playa, trabajar promocionando un casino?, mientras muchos juzgan, hacen chismes, mienten, envidian, no aman al prójimo, no honran a sus padres, suegros, hermanos, cónyuges… Todos los pecados son iguales menos blasfemar. Así que mis acciones no me hacen más cristiana o menos cristiana que usted”, agregó.

Pia le dijo al hombre que tanto él como ella eran igual de pecadores y que al final de cuentas, a ambos, Dios los amaba por igual.

Alicia Gamboa, hermana de Marilin Gamboa, considera que la pureza de una persona no depende de cómo se ve o del trabajo que hace en sus redes. Fotografía: Captura Instagram Pia Gamboa. (Instagram/Instagram)

