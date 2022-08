Hermana de Melissa Mora quiere ser reina en prestigioso concurso de belleza

Fabiola Mora es la hermana mayor de Melissa Mora, que sin duda dará de qué hablar en el concurso. Foto; Instagram, Waleramos

Melissa Mora se consagró como la reina de Instagram en Costa Rica, mientras que su hermana Fabiola quiere ser reina de belleza.

La hermana mayor de la cantante ramonense, quien hace apenas unos años se lanzó al agua en temas de modelaje es una de las finalistas del concurso Mrs. Universe, el cual es dirigido por la exmiss Costa Rica María Teresa Rodríguez y su amiga y también exreina de belleza Johanna García.

Fabi, de 35 años, es madre de dos hijos, una de 14 y otro de 7, cuenta con el apoyo de Meli, quien es la que la motiva a luchar por sus sueños.

En el concurso también destacan la presentadora de tele Iby Pereira; la exparticipante del desaparecido programa Guerreros, Kim Soto y Maria Elena Quesada, maquillista y esposa del locutor de Teletica radio, Douglas Hernández, entre otro montón de mujerones.

Melissa Mora y su mamá apoyan con todo a Fabiola. Instagram.

Las damas llevan varias semanas ensayando y a la vez siendo asesoradas en temas sobre cómo caminar en la pasarela, de maquillaje, peinado, así como charlas sobre la parte emocional y mental impartidas por expertos.

La final será en noviembre y la ganadora podrá representar a nuestro país en el certamen internacional.

Fabi habló con La Teja sobre esta experiencia.

–¿Qué la motivó para meterse a este concurso?

Primero, me motivaron mi mamá, una amiga, Melissa y el hecho de que siempre había querido participar en algo de belleza. Ya venía viendo algunas publicaciones del certamen, me gustó y como es uno de los más prestigiosos quise hacerlo.

–¿Cómo hizo para meterse, conocía a alguien?

Había visto publicaciones de María Teresa Rodríguez y el día del casting una amiga me dijo que fuera y luego me llamaron de que había quedado entre las finalistas.

Fabiola Mora es igual de espectacular que Melissa. Instagram.

–A partir de eso, ¿qué ha pasado?

Ha sido una experiencia demasiado linda, ellas se comprometen demasiado con el concurso, hacen que todas nos sintamos reinas. El primer día para mí fue una experiencia muy linda y conforme han pasado los ensayos se hace mejor.

–Hace un tiempo, usted nos había contado que se metía al modelaje luego de atravesar un divorcio, ¿siguió con eso o hasta ahora es que lo retoma con el concurso?

Seguí haciéndolo, para fotos de catálogos de algunas tiendas y también trabajo para otra empresa y para mi negocio de la perfumería, no me dedico al cien por ciento, pero sí es algo que hago.

–¿Qué siente que el concurso le puede aportar?

Puede abrirme muchas puertas, me permite mostrar cosas bonitas que tengo como mujer, también puedo crecer, todo lo que sea aprender es bueno y me parece una experiencia que toda mujer ha soñado, en mi caso, no se dio joven, pero ahora que soy mamá y tengo la oportunidad, me siento feliz.

–¿Qué le dicen sus hijos?

A mi hijo le hace gracia y le da por ponerme música para que practique y mi hija también está muy contenta y eso me hace querer darlo todo.

–La otra vez nos contó que Melissa le daba consejos sobre modelaje, ahora, ¿qué le ha dicho de esta nueva experiencia?

Me apoya, desde el momento en que le dije, se puso de mi lado, ahorita no hemos estado cerca porque ha andado en México, pero sí hablamos y le cuento cómo va el concurso.

–¿En cuáles cosas se parecen ustedes?

Creo que las dos tenemos un carácter muy llevadero, somos mujeres sencillas, nos llevamos bien con todo el mundo, tenemos un gran corazón.

–¿En qué no se parecen?

Yo soy un poco más tímida que ella, que es muy extrovertida, como más lanzada y yo no tanto.

–¿Ha tenido que trabajar en eso para el concurso?

Sí, por lo mismo, antes me costaba más, pero haberme metido a hacer modelaje antes del concurso, hizo que me pudiera sentir más segura, si hubiera sido de una vez creo que no me hubiera metido.

–¿Qué es lo que más la ilusiona de este certamen?

Conocer lo capaz que puedo ser y todo lo que puedo lograr, obviamente todas queremos ser reinas y tener la corona, pero también disfrutar el proceso de aprender a caminar en una pasarela y expresarse, todo lo que es crecimiento es bueno para una mujer.

–¿Siente que de alguna manera le ayude ser hermana de Meli?

No creo, todas estamos ahí por igual, creo que esa corona se la va a ganar la que luche por esa corona.

–¿Qué va a explotar de su forma de ser en el concurso?

Todo, pero creo que esa Fabiola que va a ir creciendo y aprendiendo, sé que cuando terminé el proceso seré mejor que lo que soy hoy.

–Físicamente, qué es lo que más llama la atención de su persona?

Mucha gente me admira mis piernas, pero no sé, que lo digan los demás.