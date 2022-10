Hermanas sintieron la juventud pasar de nuevo al escuchar a Daddy Yankee en concierto

22/10/2022 Estadio Nacional, concierto de despedida Daddy Yankee de los escenarios, fotografía de José Cordero (José Cordero)

Marilyn Barrantes, de 48 años, logró guardarle la mejor sorpresa a su hermana Eva, de 37 años, al traerla a la “Última Vuelta” de Daddy Yankee.

Eva supo que disfrutaría del concierto hace 22 días, ya que su hermana guardó el secreto de que las había conseguido, ya que cuando salieron a la venta se fueron en cuestión de horas.

Eva, sí sabía que Marilyn estaría en el concierto de Daddy Yankee, por lo que le pidió que le hiciera todos los videos posibles, momento en el que su hermana le soltó la sopa y le dijo que no haría falta grabar videos.

“Le dije que los videos no harán falta, porque usted lo verá en vivo conmigo”, recordó Marilyn.

Eva asegura que en ese momento fue inevitable contener las lágrimas.

“Es el mejor show y me alegro no perdérmelo, pero lo que más me alegra es que mi hermana siempre piensa en mí”, expresó mientras la abrazaba.

Marilyn agregó que Eva es un ángel en su vida y es la mejor hermana que le pudieron dar.

Marilyn es vecina de San Isidro de Heredia y Eva de San Sebastián, San José.