Hermano de Laura Ortega sale a defenderse de algo por lo que ha sido muy criticado

Gustavo Ortega, es hermano de la cantante nacional Laura Ortega. Instagram

Gustavo Ortega, el hermano de la cantante nacional Laura Ortega, salió a callar bocas de un rumor que lo ha perseguido desde que se comprometió con la periodista Michell Naranjo.

Recordemos que el piloto tiene un hijo mayor, fuera de la relación que tiene con Naranjo.

Ortega, siempre ha estado en boca de la gente porque aparentemente él no convive con su hijo (mayor), incluso los mismos seguidores de Laura Ortega dicen que el pequeño convive más con su tía que con su papá.

Una de las cosas que más envuelve el rumor, fue cuando se supo que Naranjo, cuando estuvo embarazada de su hijo Fernando, hizo el baby shower el mismo día que el hijo (mayor) de Gustavo cumplía un año.

Gustavo Ortega salió a defenderse. Captura

Con el fin de según él callar bocas y ponerle fin a los rumores, el piloto compartió unas tiernas fotografías de su pequeño (hijo mayor), donde sarcásticamente escribió que había devuelto el tiempo para tomarse fotos con el pequeñito.

Además, agregó que él no se perdió el cumpleaños de su hijo como se ha dicho muchas veces.

“Y no, Michelle no me prohíbe verlo, por el contrario siempre me ha dado su apoyo. Simplemente, las redes sociales aguantan lo que la gente quiera poner”, escribió al pie de una conversación que tuvo con su novia, la cual le decía que no tenían planes, para que planeara llevar a su hijo (mayor) a la casa.

Día del té de canastilla de Michell Naranjo. Foto: IG

El amante de los motores enterró de esa forma el rumor al decir que esta era la última vez que se iba a referir al tema.

“Cada persona tiene sus luchas, no todas se ven. Vivan y dejen vivir”, concluyó.

Esperamos que la situación sea tal cual él la dice para bienestar de sus pequeños hijos, que ellos no tienen la culpa de nada de lo que pase con los grandes.

El hermano de Laura Ortega salió a defenderse.