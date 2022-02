Hermanos “chino-ticos” causan sensación en TikTok

Un par de hermanos “chino-ticos”, llamados José y Jean Liu, se han convertido en toda una sensación en TikTok, debido a que muestran un lado divertido de la cultura asiática.

Los Liu son de padres chinos, pero nacieron en Costa Rica y viven en Limón, lugar donde se han hecho muy conocidos por sus entretenidos videos, que dejan atrás aquello de que las personas de ese lado del mundo son serias, retraídas o hasta medio amargadillas.

Sumando las cuentas de ambos, tienen más de 500 mil seguidores en esa red social, la mayoría son de Costa Rica, el resto de Centroamérica y hasta de Sudamérica.

@chainiman y @jean.lui son los usuarios de TikTok.

José tiene 31 años, mientras que Jean tiene 25. La familia posee una panadería llamada La Central, ubicada en el centro de Limón, en la cual además de vender rico pancito y su periódico La Teja, también es el set de grabaciones de la mayoría de sus videos.

Hablamos con el mayor para conocer un poco más de estos personajes.

@chainiman Comente si importa el tamaño o cómo se usa?? ♬ sonido original - carlosespinal1995

- ¿A qué se dedican ustedes?

Soy técnico en reparación de celulares y mi hermano todavía vive con mis papás y trabaja en la panadería familiar. De hecho, la mayoría de los videos que hacemos son en la panadería, pero la gente piensa que es un súper.

- ¿Cómo iniciaron con los videos de TikTok?

Conocí la aplicación por medio de un sobrino de mi esposa, que se llama Kevin Salazar y también hace tiktoks, me resultó entretenido y me di cuenta que me gusta hacer reír a la gente con mis ocurrencias, empecé en enero del 2020. Al principio no pegaron, pero ya después vino el boom, primero me conocía mucho la gente de Limón, Siquirres y Guápiles, fue saliendo poco a poco.

Un día andaba en San José, una gente me reconoció y dijo que era el chino de TikTok, también un hermano que vive en Cartago me dijo que ya los videos míos andaban por ahí.

Jean y José Lui son los hermanillos que la pegan en TikTok. Cortesía.

- ¿Quién comenzó primero?

Yo, porque a Jean le daba pena, pero él un día subió un video del covid y ese se hizo más viral que ninguno mío, llegó hasta Asia y fue una locura.

- ¿Cómo hacen para grabar?

Nos turnamos, él me graba a mí y yo a él, a veces mi esposa me ayuda, pero ahí hemos ido creciendo. De hecho, mi hermano ahora sale con un rasta que cuida carros, aquí en Limón, y se ha hecho muy famoso también.

- Vemos que en los videos usan mucho La Teja, ¿por qué es?

Ah sí, nosotros vendemos el periódico en la panadería y grabamos casi siempre los domingos, entonces La Teja nos sirve mucho para vacilar, nos gusta darle publicidad a las diferentes marcas. Además del periódico, sacamos la Coca, las Ranchitas, Dos Pinos. De hecho, un día de estos contactaron a mi hermano para hacer una publicidad con una empresa.

- ¿Por qué cree que gustan tanto los videos?

Por el carisma que tenemos, creo que no todos los chinos se sienten libres de hablar con otras culturas.

- ¿La gente llega a la panadería o a la tienda de celulares por conocerlos?

Sí, lo primero que me preguntan es que si soy el de los tiktoks y me da risa, me piden fotos y me dicen que les gustan los videos.

- ¿Siente que el tico tiene mucha curiosidad por la cultura china?

Sí, correcto, como normalmente los chinos no socializan con otras culturas, les llama la atención que nosotros sí, pero es que nosotros nos criamos aquí y estudiamos en Costa Rica, a diferencia de muchos paisanos que mandan a los hijos cinco o seis años a estudiar a China y luego se devuelven para acá, para que no pierdan esa cultura.

- ¿Cómo se gana uno la confianza de un chino?

Siendo honesto, legal y no teniendo doble cara. Si usted lo hace se gana una buena amistad, pero si le roba, eso nunca se lo perdonan.

- ¿Cómo fue la infancia de ustedes teniendo una cultura fuera de la casa y otra adentro?

Fue difícil, antes nos hacían algo de bullying por ser chinos, pero en general sí he podido conocer buenas personas, muy pura vida y diay, es que yo soy un tico más.

- ¿Ha ido a China?

Sí, es muy bonito, pero el viaje es muy cansado.

- ¿Cuáles de las tradiciones chinas vive?

Los chinos celebran el día de la luna y ese día lo celebramos comiendo unos fideos con sopa y unas galletas, cuando es el Año Nuevo también, reventamos bastante pólvora.

- El Año Nuevo chino empezó este martes...

Sí, no estoy seguro, tengo que preguntarle a mis papás, pero sé que es el año del tigre y que se celebra los primeros días de febrero.

- ¿Cómo es el choque cultural con sus papás?

Legalmente sí hay varios choques, por ejemplo, a ellos no les gusta que uno se case con una mujer que no sea de la misma cultura y, en mi caso, mi esposa es una tica. Al principio fue difícil, pero ya con el tiempo abrieron la mente y entendieron que Costa Rica es parte de nosotros. Ya hay que ir quitando esa mentalidad.

- ¿Qué es lo más tico que tiene usted?

La forma de hablar, la gente se extraña mucho al escuchar a un chino hablando español. También me apasiona mucho el fútbol, yo soy morado, que es el más grande de Centroamérica, y de la Sele.