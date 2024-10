Hermanos Menendez: Las pruebas por las que la fiscalía de Los Ángeles revisará la condena

En el caso de los hermanos Menéndez, las autoridades revisarían nuevas pruebas . Captura de pantalla.

Las condenas de Erik y Lyle Menéndez, presos en Estados Unidos por el asesinato de sus padres, van a ser revisadas, según la Fiscalía de Los Ángeles, en California.

Según informó la BBC, el fiscal George Gascón dijo que existe “una obligación moral y ética” de revisar las pruebas presentadas por los abogados de los hermanos el año pasado, las cuales demostrarían que sufrieron abusos sexuales por parte de su padre, y que actuaron en defensa propia.

El artículo de la cadena inglesa destaca que, según Gascón, una revisión del caso podría dar lugar a una nueva sentencia o a un nuevo juicio y anunció que hay una audiencia fijada para el 26 de noviembre.

En este momento, se está revisando una carta de 1988 que, aparentemente, Erik le habría enviado a su primo Andy Cano, en la que hace referencia a los abusos de su padre.

Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua. Captura de pantalla.

“He estado tratando de evitar a papá. Todavía está pasando, Andy, pero es peor para mí ahora. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y me está enloqueciendo.

“Cada noche me quedo despierto pensando en que va a entrar. Necesito sacar eso de mi mente”, dice la carta.

Otra prueba que ha salido a la luz es el testimonio del exintegrante del grupo Menudo, Roy Roselló, quien asegura que fue abusado por Jose Menéndez.

Menéndez era vicepresidente de RCA, el sello discográfico con el que había firmado la banda juvenil.

Según la cadena CBS News, Roselló afirmó en una declaración jurada el año pasado que cuando tenía 14 años visitó la residencia de los Menendez en Nueva Jersey y después de que le sirvieran una copa de vino, sintió que perdió el control sobre su cuerpo, lo llevaron a una habitación y allí Jose Menéndez lo violó.