Hernán Medford llega a Conexión pero insiste en que su prioridad es el fútbol

Aunque siempre le ha gustado la pachanga, en ocasiones pareciera que Hernán Medford dejó atrás su faceta como entrenador y está dedicado por completo al mundo de la televisión y de la farándula.

El Pelícano es el fichaje estrella del programa de Repretel, Conexión fútbol en la nueva temporada, la cual inicia el próximo lunes.

Allí llegará a aportar su conocimiento y carisma, al igual que lo hace en Contragolpe de TD Más y en cuanto programa lo invitan, porque dejémonos de varas, el hombre es bastante solicitado y donde sea que va, se roba el show.

Así pasa en televisión, en su boda, en Tu cara me suena o hasta en el Chinamo, donde el pasado mes estuvo meneándose al ritmo de Abusadora.

Sin embargo, esa vida social tan movida, puede causar que muchos olviden que Medford es entrenador, que ha sido campeón y que está como dicen los jugadores a “puntita en pie” para cuando soliciten sus servicios.

Esto él lo tiene muy claro y afirma que aunque disfruta el mundo de la tele, lo primero que dice cuando le ofrecen algún brete es que su prioridad es volver a sentarse en un banquillo de la primera división.

-¿Cómo se siente con esta nueva oportunidad en tele?

Es algo que me gusta y que yo diría que es la segunda faceta mía, en este momento estoy en Contragolpe y también lo he estado en televisión internacional (con Univisión).

-¿Cómo hace para priorizar el lado del entrenador antes que la televisión?

Para mí la prioridad es seguir siendo entrenador, si me ofrecen trabajo en televisión yo no puedo decir que no porque tengo que trabajar, pero desde el principio yo dejo claro que si me sale un proyecto en fútbol que valga la pena, lo voy a aceptar.

-¿Le da algún temor que lo tachen como alguien que está en la televisión y en la farándula y no con la mente en el fútbol?

No, es que no viene al caso porque si usted tiene un entrenador con el currículum que tengo yo, no debería de haber dudas, vea en los programas de México de ESPN o FOX, hay comentaristas de ahí que al rato los ves como entrenador o de gerente, no tiene que ver una cosa con la otra. No es la primera vez que trabajo en televisión y no me va a afectar, jamás.

-¿Cuando lo llamaron de Repretel dejó claro que su prioridad es seguir dirigiendo?

No tuve ni que explicarles, el contrato está claro, se especifica que yo puedo tener otras opciones y no hay problema con eso.

-¿Cómo se siente en el programa que ya alguna vez ha estado de invitado?

Lo disfruto aunque ahora el concepto va a ser diferente, va a haber juegos pero se va a hablar más de fútbol ahora que es el año de Mundial.

-Va a ser compañero de Maynor Solano, quien en algún momento lo señaló diciendo que usted debería de renovar conceptos y capacitarse, ¿qué le va a decir cuando lo tenga enfrente?

Vieras que yo hablé ese tema con él y aceptó que no podía estar hablando de algo que no sabe porque yo siempre estoy en capacitación constante por Internet, yo con él me llevo bien, de hecho hicimos un programa del Aztecazo que quedó bastante bien, tampoco voy a esperar que las opiniones de un periodista sean iguales que las mías, sino pasaría peleando con todos los periodistas de este país, con varios que me han tirado tengo amistad.

-¿Cómo ha sido la experiencia de dividir la tele con el fútbol?

Ha sido buena, yo siendo entrenador estuve en el programa, incluso hasta he sido campeón, yo tengo mis prioridades y si en algún momento tengo que hacer de lado todos los programas en los que estoy por alguna exigencia de los directivos de un equipo, lo voy a hacer porque yo sé lo que quiero.

-Siempre se habla del otro Medford, del bromista y buena nota, ¿eso es lo que se va a ver en Conexión?

Sí, yo siempre lo he dicho que fuera de la cancha yo soy otra persona, mucha gente lo sabe y lo ha entendido, por eso en la calle me topo gente y veo la admiración que me tienen sea cual sea el equipo.

-¿Qué va a pasar con Contragolpe?

Ahí vamos a seguir, una vez que termina el programa me voy para el otro.

-¿Se ve en Catar de alguna manera?

Diay, yo espero estar, no sé cómo sería pero sí me gustaría ir de alguna forma.

-¿Le han tocado la puerta como entrenador?

Sí, llevo ocho meses sin dirigir y sí me han tocado, pero no ha llegado una propuesta que me haya interesado.

-¿Qué tiene que tener una propuesta para aceptarla?

Que sea interesante, tampoco soy totalmente exigente, uno se acomoda, pero fuera de lo económico tiene que ser una proyecto deportivo interesante.

-Hay entrenadores que les gusta agarrar un equipo consolidado o un proyecto desde cero, ¿qué prefiere usted?

A mí me ha tocado de todo y en casi todas me ha ido bien, las que no, he aprendido, entonces cualquiera que se venga mientras sea un proyecto interesante, lo voy a tomar en cuenta.