“(Enrique) siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, dijo la hija de Alejandra Guzmán al periodista Gustavo Adolfo Infante.