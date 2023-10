Hija de Daddy Yankee hace arder rumores con alarmante mensaje sobre sus papás

En abril pasado, Mireddys González compartió esta foto en Instagram con un amoroso mensaje dedicado a su esposo. (Instagram)

Las redes sociales de Daddy Yankee y de su esposa, Mireddys González, guardan silencio y no dicen nada más allá de lo que la prensa rosa empezó a especular: que los dos se dejaron de seguir en Instagram y que estarían distanciados.

El rumor de la crisis en la eterna relación sentimental del reguetonero y González (tienen cerca de 30 años juntos) tomó fuerza luego de una publicación que hizo la hija menor de la pareja y que acompañó con una fotografía donde se le ve muy pensativa y triste.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, fue la alarmante publicación que escribió en Instagram Jessaelys Ayala González, la hija del medio de los tres retoños que tiene la pareja.

El mensaje de la joven reafirmaría la supuesta separación de sus padres, según especula la prensa ahora con más fuerza que antes.

Jessaelys Ayala González, la hija del medio de Daddy Yankee, dejó este mensaje en sus redes sociales. (Instagram)

Y es que la supuesta separación del intérprete de la “Gasolina” y su esposa estremece al mundo del espectáculo, pues ellos son una de las parejas más sólidas en ese medio.

Se sabe que los dos están juntos desde que Yankee tenía 17 años (actualmente tiene 46) y González ha sido un apoyo fundamental para la carrera del puertorriqueño, considerado como el rey del reguetón.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, el verdadero nombre de Daddy Yankee, y Mireddys González se casaron en 1995 y fruto de su amor procrearon tres hijos: Yamilette (29 años), Jessaelys (de 27) y Jeremy (de 25 años).

De hecho, en el 2021, Jessaelys hizo una conmovedora publicación felicitando a sus papás por su 26 aniversario de bodas y había declarado lo orgullosa que se sentía por ellos.

Jessaelys Ayala González puso esta fotografía tras hacer el inquietante mensaje que escribió. (Instagram)

“Estoy tan agradecida con Dios por tener unos padres ejemplares como ustedes”, mencionó en aquel momento, lo que refuerza la hipótesis de que el mensaje que compartió la muchacha en las últimas horas está relacionado con la aparente crisis que hay en la relación de sus papás.

Algunos medios han dicho que los problemas entre los esposos se iniciaron por un video que el cantante publicó junto a su hija mayor Yamilette, de quien siempre se ha cuestionado que sea de los dos, pero que ellos nunca han aclarado nada respecto a ese tema.