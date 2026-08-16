Hija de Everardo Herrera ya le dio la noticia sobre si será una niña o un niño

Sabrina Herrera, hija de Everardo Soto, ya sabe si espera una niña o un niño. Foto tomada de Instagram. (redes/Instagram)

La familia del reconocido periodista deportivo Everardo Herrera está de fiesta, pues este domingo finalmente descubrió el sexo del bebé en camino y que se convertirá en el cuarto nieto del comunicador deportivo.

La encargada de compartir la feliz noticia fue su hija Sabrina Herrera, quien reunió a familiares y amigos para disfrutar de un almuerzo y una actividad muy especial en una especie de mirador.

LEA MÁS: (Video) Periodista Everardo Herrera recibió en pleno Mundial una noticia inesperada

Sabrina Herrera y su esposo serán padres de otro niño

Después de compartir y disfrutar un rato con sus invitados, llegó el momento que todos estaban esperando: conocer si el nuevo integrante de la familia sería niño o niña.

Sabrina y su esposo, Rónald Sánchez, fueron los encargados de revelar la noticia de una manera bastante llamativa. La pareja detonó un juego de pólvora que llenó el cielo de humo celeste, dejando claro que tendrán otro varoncito.

El pequeño se llamará Luciano y llegará para convertirse en el hermanito menor de Mariano, de cuatro años, quien pronto tendrá un nuevo compañero de aventuras.

Sabrina Herrera, hija de Everardo Soto, tendrá otro niño que se llamará Luciano. (redes/Instagram)

La llegada de este bebé tiene un significado todavía más especial para Everardo Herrera, pues durante el Mundial 2026, mientras se encontraba trabajando en la gran fiesta del fútbol, recibió la noticia de que su hija volvería a convertirlo en abuelo.

LEA MÁS: Hija de Everardo logra que su papá hiciera esto por primera vez en 40 años

En aquel momento, el periodista no pudo ocultar la emoción al enterarse de que la familia crecería nuevamente. Ahora, con la revelación del sexo y hasta el nombre elegido, la espera por conocer a Luciano se vuelve todavía más emocionante.