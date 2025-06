Hija de Glenda Peraza “desaparece” y deja un mensaje alarmante

Kianny "Kiki" Berry Peraza es la única hija de Glenda Peraza. (Instagram)

La influencer Kianny “Kiki” Berry, hija de la presentadora Glenda Peraza, generó preocupación entre sus seguidores luego de alejarse repentinamente de redes sociales y compartir un mensaje que dejó ver su delicado estado emocional.

“Sé que he estado un poquito desaparecida y menos constante por aquí (su cuenta de Instagram)”, inició diciendo.

La guapa confesó que pasó por una racha de desmotivación y un bloqueo creativo del cual no ha podido salir.

“Pero poco a poco estoy volviendo a conectar con la Kiki que soy hoy, sanando cositas, haciendo las paces con mi ansiedad y entendiendo lo que realmente quiero proyectar y compartir con ustedes”, dijo.

Kianny Berry mandó un mensaje preocupante en redes.

Para la hija de Austin Berry este proceso no ha sido fácil, ya que, según dijo todo, por lo que está pasando le ha afectado emocionalmente.

“Me he sentido culpable por no estar al 100% para ustedes como quisiera y como era antes. Por eso, solo quiero darles las gracias por estar aquí, por cada mensajito lleno de amor que recibo y por seguir apoyándome aunque me pierda un rato. Los amo mucho y que tengan una noche preciosa”, concluyó.

Desde La Teja, le enviamos a Kiki nuestro apoyo y le deseamos mucha fortaleza en este momento. Esperamos que pronto se sienta mejor y que pueda retomar sus espacios con tranquilidad y bienestar.