Hija de Gustavo Rojas y Tatiana Zamora tiene a sus papás con el corazón hecho un puño

Sofía Rojas estudiará actuación en México. Instagram.

Sofi, la bella hija de los actores Gustavo Rojas y Tatiana Zamora, tiene a sus tatas con el corazón hecho un puño, debido a una gran noticia que recibió.

La jovencita dio a conocer en sus redes sociales que pronto partirá a vivir en México, pues entrará a estudiar al Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa, mejor conocido como el CEA. Allí actualmente estudia Natalia Carvajal.

La muchacha lleva varios años haciendo diferentes cosas a nivel artístico, ya que es presentadora de VM Latino, participó en un concurso de belleza, pulseó entrar a Nace una estrella y hasta ha estado en presentaciones en donde le toca bailar y actuar. Es decir, la mujer le hace a todo.

“Hoy me levanté muy feliz. Agradecida por cerrar el año con una noticia que me llena el corazón. Fui de las 60 personas seleccionadas para entrar a estudiar al CEA de Televisa este año, entre miles y miles de personas. Lo soñé y ahora es realidad que en enero empezaré a vivir en México para iniciar a soñar mucho más alto. Desde que tengo memoria amo el arte y ha sido el motor de mi vida, mi yo chiquitita me admiraría mucho y eso es lo que más me alegra de todo”, escribió.

Hija de los actores Gustavo Rojas y Tatiana Zamora quiere seguir sus pasos

Sofi y sus papás comparten bastante tiempo juntos. Cortesía.

Como buena hija, tuvo muy presente a sus tatas a la hora de dar a noticia.

“Todo el esfuerzo y dedicación por muchos años valió la pena cada segundo, pero fue también gracias a mis papás Gustavo Rojas y a Tatiana Zamora, por apoyarme siempre y sembrarme la semilla del arte que llevo en la sangre. Esto es solo el comienzo”, dijo.

Hace un tiempo, en una entrevista con La Teja, la muchacha había dicho que sueña con actuar en Hollywood.

Sobre esta noticia, su papá le dijo a este medio que ver que su hija va cumpliendo sueños lo hace sentir más que orgulloso.

Ella se fija metas y pone todo el esfuerzo y capacidad para lograrlos, es una triunfadora. Si hay miedo y susto, pero ella cuando se propone algo lo logra. El principal consejo es que se convierta en una profesional íntegra e integral, porque en esta actividad hay mucha competencia y se requiere que sea actriz, que baile, cante y haga de todo”, dijo el tata.