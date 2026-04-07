Hija de Inés Sánchez cuenta los hermosos gestos que recibe a tres años de la partida de su mamá

Inés Sánchez de Revuelta falleció el 7 de abril de 2023 a los 91 años. Fotos tomadas Facebook de Inés Revuelta (redes/Facebook)

Este martes 7 de abril se cumplen tres años de la partida de Inés Sánchez de Revuelta, una fecha que sigue siendo profundamente emotiva para su familia, amigos y para miles de costarricenses que crecieron viéndola en la pantalla chica.

La querida comunicadora, considerada la gran dama de la televisión nacional, falleció en 2023 a los 91 años, dejando un legado imborrable gracias a su trabajo en espacios como Teleclub y Las Estrellas se reúnen, donde durante décadas educó, entretuvo y acompañó a generaciones enteras.

A tres años de su partida, el cariño hacia doña Inés no se apaga. Así lo dejó claro su hija, Inés Revuelta, quien actualmente se encuentra fuera del país, pero no dudó en responder ante la consulta de La Teja.

“Muchas gracias por seguir teniendo presente a mi madre: son muchos los mensajes y el afecto que seguimos recibiendo para ella”, expresó con gratitud, reflejando el impacto que aún tiene la figura de su mamá en el público.

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Sus palabras, cargadas de sentimiento, evidencian que el duelo sigue acompañado de un profundo agradecimiento por el reconocimiento constante.

“Lo dije hace tres años y lo reitero: todo ese recuerdo, reconocimiento y afecto es un bálsamo sanador que acompaña y reconforta”, afirmó.

Inés Revuelta, hija mayor de Inés Sánchez, sigue agradeciendo cada gesto de cariño hacia su madre. Fotos tomadas Facebook de Inés Revuelta (redes/Facebook)

Además, destacó que ese cariño no solo honra la memoria de doña Inés, sino que también se convierte en un pilar para su familia.

“Porque si bien es cierto que ella seguirá siendo una fuerza imparable por sí misma, el cariño, respeto y reconocimiento de las personas que la recuerdan a diario como una mujer referente a todo nivel, nos da fuerzas a la familia y contribuye a mantener vivo su invaluable legado a la patria que nos acogió y la hizo suya”, agregó.

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Sin conmemoración

Sobre si habría alguna actividad especial para conmemorar la fecha, como una misa o evento, su hija confirmó que en esta ocasión no tienen previsto realizar ningún acto formal.

Ella se encuentra de viaje y regresa a Costa Rica hasta dentro de dos semanas.

Eso sí, el recuerdo de doña Inés sigue más vivo que nunca en la memoria colectiva del país. Su estilo elegante, su vocación educativa y su cercanía con el público la convirtieron en un ícono irrepetible de la televisión costarricense.

Su muerte se dio luego de semanas de internamiento tras sufrir un derrame cerebral y posteriormente una neumonía.

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El 9 de marzo de 2023 en la iglesia Don Bosco, San José se llevaron a acabo las honras fúnebres de la periodista y presentadora cubana costarricense Inés Sánchez de Revuelta ganadora de dos récords Guiness por su programa Telechub que permaneció durante 60 años al aire. (Albert Marín)

No tenía redes sociales

Años antes de su partida, incluso, dejó claro su carácter firme y su manera única de ver la vida.

En una entrevista que dio a La Nación en 2018, aseguró que no le preocupaban los comentarios sobre su edad ni las redes sociales, cabe recordar que fue protagonista de muchos memes por su larga vida en la televisión.

“No me importa… yo no soy esclava de las redes sociales. No tengo Facebook ni ninguna de esas cosas. Tengo celular, a mí me gusta hablar con la gente, no me gusta eso de mandarse correítos”, dijo en ese momento, reafirmando la seguridad que la caracterizó siempre.

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Inés Sánchez amaba su programa Teleclub, que sus últimos años tuvo en canal 13. (Jorge Navarro Trejos)

De hecho, aseguró que no tenía ni tiempo para ver los memes o las publicaciones que hacían sobre ella porque no le importaban.

“¿Tú sabes lo que es estar siendo víctima, esclava de cualquier persona que no tiene nada que hacer y que no hace nada útil y que se sienta a hacer memes? Las redes sociales envuelven a la gente; hay que tener mucho cuidado y no ser víctima de eso”, respondió.

Hoy, a tres años de su partida, queda claro que su legado sigue intacto y que el cariño del público continúa siendo el mejor homenaje para una mujer que marcó la historia de la televisión en Costa Rica.