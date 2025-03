Hija de Jair Cruz hizo que su perrita se ganara el amor de él aunque al principio le huía

Cocoa es la chineada de la familia Cruz. (JOHN DURAN)

Valeria Cruz no solo ha ganado fama en redes sociales por ser hija del reconocido locutor Jair Cruz sino también por la gran relación que tienen ella y su pareja Esteban Gutiérrez, con su perrita Cocoa.

Cocoa es tan dócil y bien portada que se ganó el corazón del presentador de El Chinamo en cuestión de días y eso, que al principio no quería ni que entrara a su cuarto.

Ellos tienen varias semanas viviendo en casa de Jair, mientras terminan de remodelar su nueva casa, y esto ha dado pie para que sean los protagonistas de muchas de las historias o pachos que comparte el animador en sus redes.

La peludita tiene tres años de estar con esta pareja y se ha convertido en el eje principal de su relación porque no solo la sienten como una hija, sino porque también fue propulsora del proyecto ConectaDOGs, que es una de las fuentes de ingreso de esta familia.

Valeria Cruz es educadora de perros y Cocoa le ayuda a dar sus clases con otros perros. (JOHN DURAN)

Precisamente, ellos serán parte de los invitados especiales que estarán este 22 y 23 de marzo en la Feria de Mascotas que habrá en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Vale es educadora canina y, junto a dos amigas más, creó ConectaDOGs hace tres años para demostrar que a los perros no solo se les enseña trucos, sino que se les puede educar a cualquier edad, no solo desde cachorritos.

“Siempre quise tener un perro educado, un perro que yo pudiera decir: ‘¡Ay, voy a llevarlo a la playa!’, y que le fuera a ir bien, pero no me sentía bien con el hecho de ahorcar a mi perro, como lo hace mucha gente, que le ponen un ahorcador, un collar eléctrico, que todo es a base de miedo. Tampoco me gusta el hecho de que le tengo que dar mil órdenes al perro y darle 100 premios. A lo largo de mi vida he tenido muchos perros y me he dado cuenta de que los perros no funcionan así. Cuando uno adquiere un perro, uno también tiene que aprender que el perro tiene necesidades completamente diferentes a las humanas y hay que suplírselas,”, explicó.

Cocoa lo cambió todo

Desde pequeña, Valeria siempre tuvo perros, pero desde que se juntó con Esteban y decidieron tener una mascota que les hiciera compañía, optaron por criarlo muy diferente a sus perros de niños.

“Resulta que tengo una perra que es el amor de mi vida, se llama Choco, es una labrador, ella es una antisocial, y es una perrita que lastimosamente mi familia crio de la manera incorrecta cuando yo era más pequeña, ahorita tiene 13 años, yo quería tener otro perro en conjunto con Esteban, queríamos empezar a criar un perro y así fue como vino Cocoa y también fue parte del programa de educación que tuvimos, entonces ha sido mi compañera en todo esto, de hecho es un perro de servicio”, explicó.

Fue así como ella buscó cómo entrenarse y prepararse de manera profesional para darle su propia educación a su nueva mascota y con el tiempo descubrió que su método podría servirle a muchos más papás perrunos.

“Yo dije: ‘mejor estudio yo y lo aprendo a hacer’. Después dije: ‘voy a tener un cliente ahí a ver si me gusta’, y o sea, la cosa creció demasiado. Me encantaba lo que estaba haciendo, me encanta ayudar a la gente. Creo que ahora las personas tienen una mentalidad mucho más abierta y con ganas de aprender y educarse”, expresó.

Cocoa ahora es el centro de atención de la casa del locutor Jair Cruz. (JOHN DURAN)

ConectaDOGs también es toda una comunidad porque, aparte de que una de sus miembros también es veterinaria, tienen toda una red de apoyo de especialistas en el tema canino.

Tiene sus métodos

Vale señaló que como educadora canina tiene sus métodos y que las personas deben de entender que los animales también se pueden comunicar y que solo hay que saber conocerlos.

Además, de que ellos no se definen como adiestradores porque, se enfocan mucho en la raíz del problema, en el porqué el perro está teniendo ese comportamiento agresivo o destructor.

“Muchas veces la gente llama y dice: ‘¡ay, es que mi perro destruye todo!’ Ok, sí, destruye todo, pero aquí hay 100 cosas que faltan para que este perro no haga esto. Nosotros le llamamos a esto enriquecimiento ambiental. Los perros no solamente ocupan comer, orinar, defecar y dormir, no, los perros necesitan masticar, necesitan roer, necesitan tener enriquecimiento ambiental para poder aprender que es estimulación temprana y después de ahí, cuando ya todas estas necesidades están cubiertas, su perro no va a tener problemas de conducta. Entonces, es muy importante también hacer formaciones de cachorro, pero también si ya ustedes tienen perros adultos, los perros adultos aprenden en todas sus edades”, indicó.

Cocoa tiene tres años y es todo un amor, pese a su gran tamaño. (JOHN DURAN)

Todos estos conceptos y prácticas los estará dando este sábado y domingo a través de una charla que impartirá en la Feria de Mascotas más grande del país.

Y es que este año en la feria la idea también es vivir experiencias inolvidables con nuestras mascotas a través de charlas y talleres con expertos, así que si usted es un ‘pets lovers’ y quiere conocer a Cocoa o más sobre la educación canina, dése la vuelta por Parque Viva.

Habrá además un concurso de disfraces COSPLAY para perritos, con una colaboración especial con COMIC-CON Costa Rica, y áreas de juegos y comidas para toda la familia.