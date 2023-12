Hija de Jenni Rivera le tira con todo a sus tíos y abuelos: “Ya me cansé de estar callada”

La cantante Chiquis Rivera le tiró con todo a sus tíos y abuelos en un concierto. AFP. (BRIDGET BENNETT/AFP)

La cantante Chiquis Rivera, hija de la cantante Jenni Rivera le tiró con todo a sus tíos y abuelos, durante uno de sus conciertos, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Chiquis hizo una pausa en su show, para hablar de sus parientes y sus seguidores la apoyaron en todo momento.

“Estoy muy decepcionada con ciertas personas, que dicen ser, que dicen que aman a mi madre y hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos.

Hija de Jenni Rivera le tiró con todo a sus familiares

“Lo que mi mamá trabajó tantos años para darnos, mi mamá no estuvo con nosotros en días festivos por ir a trabajar, en cumpleaños y ustedes lo saben, los fans de Jenni Rivera, en entrevistas, en su libro, ella dijo que trabajaba por sus hijos, no por su hermana, no por su hermano, no por su mamá”, comentó.

La hija de la cantante de música regional mexicana dijo estar harta.

“Ya me cansé de estar callada, hay muchas cosas que no he dicho para no ser como ellos, porque mi mamá nos enseñó a respetar, pero a defendernos. Mientras yo esté aquí y ellos quieran tumbarme no van a poder, porque ellos son los que deciden.

“Salud a esa mujer que partió hace casi 11 años, pero que sigue presente aquí porque la aman”, expresó.