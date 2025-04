Hija de Johnny Dixon le da el último adiós a su papá con una carta que rompe el corazón

Johnny Dixon era uno de los artistas costarricenses más queridos del país. Fotografia: Graciela Solís. (GRACIELA SOLIS)

Tanya, una de los tres hijos que tuvo Johnny Dixon, le dijo adiós a su papá con una desgarradora carta que le rompe el corazón a cualquiera.

En Facebook, ella publicó el mensaje minutos después de que la muerte del queridísimo artista costarricense trascendiera públicamente.

Johnny Dixon, considerado una leyenda de la música nacional, falleció este sábado a los 83 años, casi dos años después de sufrir un derrame cerebral que lo dejó muy malito de salud.

En sus conmovedoras palabras de despedida, Tanya le recalcó a su papá el gran amor que siempre le tuvo y le agradeció por la fortaleza y refugio que le dio en sus momentos más oscuros.

“Para ti, papá, el amor de mi vida”, tituló Tanya la carta, en la que hace un repaso de lo que fue don Johnny para ella y se cuestiona qué será ahora sin él en este mundo.

Johnny Dixon junto a su hija Tanya. Fotografía: Facebook Tanya Dixon. (Facebook/Facebook)

“Papá, no sé cómo seguir sin ti. Te acabas de ir y mi alma está rota. Me duele el pecho de tanto amor y tanta tristeza que no sé dónde guardar. Me dejaste sin tu voz, sin tus abrazos, sin tu mirada que siempre me decía que todo estaría bien.

“Fuiste mi fuerza, mi refugio en los días más oscuros. Y ahora el mundo se me ha quedado frío, vacío… incompleto. ¿Cómo se vive sin el amor más grande? ¿Cómo se respira sin ti?

“Gracias por todo lo que me diste, por cada gesto, cada palabra, cada enseñanza. Te amo con un amor que no se apaga con la muerte. Te llevaré en mi alma cada segundo de mi vida, hasta que pueda volver a abrazarte en algún lugar donde no exista el adiós. Descansa en paz, papá. Te amo con todo lo que soy”, dice el mensaje.

Tanya Dixon, hija de Johnny Dixon, despidió a su papá con esta desgarradora carta. Fotografía: Captura Facebook Tanya Dixon. (Facebook/Facebook)

Además de Tanya, Johnny era papá de Cleopatra y Richard.

