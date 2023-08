Hija de Keylor Navas estalló en llanto en redes sociales tras polémico video

Daniela Hernández, hija mayor de Andrea Salas y Keylor Navas. Tomada de Instagram de Daniela Hernández

Daniela Hernández, hija mayor de Andrea Salas y Keylor Navas salió a defenderse en redes, pues lo que ha vivido en estos últimos días ha sido un calvario.

Hernández ha estado en el ojo público tras un polémico video de redes, donde Dani dejó claro que nadie la impresionaba ya que la del carro y la plata era ella.

La joven por medio de su cuenta de Instagram hizo un fugaz en vivo, donde se veía afectada.

“No estoy llorando por el hecho de que me pongan cosas, porque de verdad eso no me afecta, me da cólera, porque siempre he tenido cuidado (...) y todo el mundo ha subido lo mismo”, dijo.

A pesar de que recibió comentarios muy positivos de gente que la aprecia, la muchacha no dejó de llorar, por la situación que está viviendo.

Daniela Hernández no se quedó callada y apareció en redes con un mensaje.

Más tarde aprovechó su Instagram donde compartió una foto y escribió:

“Como cualquier persona joven de ahora, me gustan y me divierten las redes sociales. Gracias a Dios me dio una familia con muchos valores y mucha educación que se han encargado de enseñarme a mí para que sea una pizca de lo que ellos son.

“Miles de personas suben contenido por diversión y hay gente que se dedica a eso, y son figura pública y obvio se entiende que hagan contenido. En mi caso siempre he tenido cuidado con lo que subo porque no estoy en la misma posición aunque no debería de haber tanta diferencia, pero esta vez no lo tuve y creo que se salió de las manos por algo que era contenido, que si lo vieran de cualquier otra persona no importa, y no me duelen los comentarios malos hacia a mí, sino cuando se meten con mi familia”, afirmó.

Así mismo añadió que ella está rodeada de gente que la conoce y sabe cómo es ella y los valores que tiene.

“Eso es lo único que importa, ya que son los que forman parte y aportan algo a mi vida”, expresó.

Afirmó que había personas que no sabían como era ella, y que demostraron ser personas vacías y faltas de Dios.

“Les falta Dios para estar poniendo cosas feas a otra persona, y hoy quiero pedirle a Dios por esas personas para que les sane el corazón y les llene su vida”, dijo.

Concluyó añadiendo que ella esperaba que la gente la entendiera, pues lo que hizo fue contenido, y que aunque quisiera muchas veces compartir más sobre ella no puede y tiene que tener cuidado.

“Sé que no tengo que dar ninguna explicación pero espero que con esto se aclare todo”, dijo.