Hija de Kike de Heredia está muy enferma de los pulmones y él hará un baile para ayudarla

El músico Kike de Heredia tuvo siete hijos. Hace cuatro años murió su hijo Carlitos. (Cortesia )

El músico Kike de Heredia no solo está batallando contra su enfermedad sino que ahora también está sufriendo como papá, pues una de sus hijas está muy mal de los pulmones, al igual que él.

El trompetista y creador del grupo Carnaval nos contó que su quinta hija, de nombre Vanessa Rodríguez, tiene un año de andar con oxígeno las 24 horas y requiere de ayuda económica, por eso organizó un baile en su honor.

Para terminarla de hacer, al esposo de su hija lo operaron recientemente de la cadera y por ende no puede trabajar, por lo que la situación es más difícil.

“Hay una cuestión muy extraña, mi abuelita materna murió de un cáncer en los pulmones, mamá murió de un enfisema pulmonar, papá tenía EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), murió también de los pulmones. Mi hija tiene la enfermedad parecida a la mía, EPI (Enfermedad Pulmonar Intersticial) que no tiene cura, no hay radio, no hay nada y, a parte, ella tiene otras complicaciones más. Tiene un año de estar con oxígeno”, explicó el músico.

La hija de Kike de Heredia debe de andar con oxígeno las 24 horas del día.

Su hija, además, vive en el sector de El Carmen de Guadalpe, en un sitio donde tiene que subir muchas gradas para llegar a su hogar, lo que es bastante incómodo cuando debe salir, dos veces a la semana, al hospital Calderón Guardia para recibir su tratamiento.

El baile para ayudar a la hija del músico es este jueves 15 de febrero con Los Hicsos, el grupo Uranio y otros cantantes más.

Todos a bailar y colaborar

Es por eso que ideó organizar un baile con varios amigos conocidos para ayudarla. El evento será este jueves 15 de febrero, a partir de las 7 p.m., en el bar y restaurante El Quijongo, en El Tejar de El Guarco, en Cartago.

El bailongo será con el grupo Los Hicsos, el grupo Uranio, también se presentará el cantante Arnoldo Gamboa, exintegrante de Los Hicsos y, además, el cantante Iván Vega, quien se dio a conocer en su grupo Carnaval.

Kike también hará una pequeña presentación al final del baile con sus temas cristianos, los que lleva 21 años cantando desde que dejó la música popular.

“Este baile es para recaudar fondos, la entrada cuesta 4 mil colones y el SINPE en el que pueden encontrar la entrada es el 8892-8892, a nombre de Carlos Enrique Rodríguez Hernández. Sabemos que con esta ayuda tal vez ellos puedan buscar alquilar otra cosa donde no tenga que subir tantas gradas ella”, mencionó.

Fue justo en febrero de 2023 cuando el músico Kike de Heredia empezó a sufrir problemas en sus pulmones.

El músico, además, nos contó que actualmente se encuentra muy bien de sus pulmones, de los cuales empezó a sufrir hace justamente un año atrás.

El ahora vecino de San Carlos dijo que el estar tomando aceite de tiburón siente que le ha hecho muy bien, pues no ha vuelto a experimentar aquellos ataques de tos y el cansancio que le daba meses atrás.

“Yo no sé mucho de enfermedades pulmonares, yo sé que lo mío es EPI y que es una enfermedad crónica, que no hay quimio ni radio que la cure, pero mi fe en Dios y el aceite de tiburón, que se lo recomiendo a todo el mundo, me han hecho muy bien a mí”, señaló.

