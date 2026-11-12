Hija de Leonardo Perucci mandó un mensaje en el funeral de su papá que al Gobierno de Costa Rica no le gustará

La despedida del querido actor y expresentador de televisión Leonardo Perucci tuvo un momento que fue más allá de las lágrimas y los recuerdos.

Su hija, Valeria Perucci, aprovechó los minutos finales de la misa para lanzar un contundente mensaje sobre la situación del país y la importancia de defender la seguridad social.

Valeria Perucci lanzó un contundente mensaje en el funeral de su papá, don Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Las palabras las pronunció este jueves en la iglesia San Juan Bosco, en San José, donde familiares, amigos y allegados se reunieron para darle el último adiós al artista chileno-costarricense, fallecido el martes 10 de noviembre.

Valeria agradeció las muestras de cariño recibidas tras la muerte de su papá, pero también pidió a los presentes tomar conciencia de lo que, a su criterio, está ocurriendo en Costa Rica.

El mensaje de Valeria, sin duda, no agradará para nada al Gobierno de Laura Fernández.

Valeria pidió defender la Caja

La hija del actor hizo un llamado directo a proteger la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a no permitir que se debilite una institución que considera fundamental para el país.

“Gracias por todas las muestras de cariño y por el apoyo. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para que todos tengamos conciencia del momento que estamos pasando en el país, y que tenemos que unirnos para poder seguir defendiendo todo lo que hemos logrado. Fortalecer a la Caja, no dejar que la desarmen como la están haciendo en este momento”, expresó.

Su mensaje no terminó ahí. Valeria también señaló la importancia de exigirles a quienes tienen poder de decisión que cumplan con sus responsabilidades económicas con la institución.

Leonardo Perucci fue despedido por familiares y amigos. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Y que es importante exigirle a las personas que tienen el poder, que tienen la voluntad política, para pagarle lo que le deben a la Caja, para que todos tengamos un acceso a la salud universal y digno”, manifestó.

También habló de la educación y la inversión social

Valeria insistió en que el acceso a los servicios de salud, la educación y la inversión social son parte de lo que distingue a Costa Rica, por lo que pidió no dar por sentados esos logros.

“Porque lo que está pasando en este momento es muy serio en el país, y solo quiero aprovechar este momento para que todos recordemos que Costa Rica no sería lo mismo sin el acceso a la salud, sin el acceso a la educación, sin la inversión social que se ha venido haciendo durante años”, dijo.

Finalmente, la hija de Perucci vinculó su llamado con lo que, según ella, su papá habría querido expresar en ese momento.

Arabella Salaverry recitó dos poemas como homenaje de despedida a su gran amor Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nada más, en nombre de mi papá –que creo que eso es lo que él quisiera expresar– les pido por favor que defendamos lo que hace este país único. Muchas gracias”, finalizó.

Tras sus palabras, la gente presente en la iglesia aplaudió.