Hija de Lynda Díaz está de nuevo en el hospital y ahora le detectaron otro problema de salud

Nicole Roper Díaz sigue optimista a pesar de todo. (Cortesía Nicole Roper)

Nicole “Coco” Roper, hija de la expresentadora Lynda Díaz, debió ser internada de nuevo en el hospital.

La influencer contó que luego de que el jueves anterior le dieran la salida del hospital de Texas, Estados Unidos, se empezó a sentir mal y con mucho dolor horas después.

A ella la operaron el 11 de abril para tratar de quitarle toda la piel interna que tiene dañada por un proceso de sobreexposición de radiación que recibió tiempo atrás como parte de su lucha contra un cáncer gástrico endocervical adenocarcinoma. Además, pretendían quitarle unos tubos que debe usar en sus riñones, pero al final no se logró porque era muy peligroso dejarla sin ellos.

Coco decidió esta vez acudir a un centro médico diferente, donde ya antes la habían atendido y según contó, al parecer le descubrieron que tiene una hernia en la incisión de la cirugía.

LEA MÁS: Hija de Lynda Díaz comparte conmovedor video sobre todo lo que hace para “sobrevivir”

La hija de Lynda Díaz ha estado hospitalizada varias veces. Archivo

Al principio creyeron que era parte de una inflamación de la herida por la operación que le hicieron, pero después vieron que era una hernia la que se le formó justo al lado de los puntos.

“La piel mía está dura, siento una bola ahí, me duele, es un dolor fuerte, algo que no había sentido antes, no es el dolor más fuerte que he sentido, pero sí es sumamente doloroso y sumamente incómodo”, dijo.

Nicole contó en un video que hizo en su cuenta de Instagram que fue muy doloroso despedirse una vez más de su hija, Ellie, quien ahora está con el papá, mientras ella continúa internada hasta quien sabe cuando.

También dijo estar muy dolida porque los doctores le dijeron que ya no hay nada más que le puedan hacer para seguir combatiendo su enfermedad.

Este domingo ya se sentía un poco mejor del dolor y aún sigue a la espera de que le definan si la van a operar de nuevo para quitarle la hernia.