Hija de Lynda Díaz está otra vez hospitalizada por cáncer

Nicole Roper, hija de Lynda Díaz, lleva años batallando contra el cáncer. Instagram

La hija de Lynda Díaz sigue luchando cada vez con más fuerza en contra del cáncer gástrico que le diagnosticaron antes de pandemia.

Nicole Roper, hija mayor de la expresentadora de 7 Estrellas, contó en su cuenta de Instagram que está de nuevo internada en el hospital.

El lunes de hecho recibió la visita de su madre, quien viajó hasta Texas, Estados Unidos, para estar con ella y hacerse cargo de su hija Ellie por estos días.

A pesar de lo duro que es estar internado, “Coco”, como le dicen de cariño, no ha perdido su carisma ni tampoco deja de lado su vanidad.

“Es de día, me siento mejor, me maquillé y me siento feliz. Hay muchas versiones de Coco y definitivamente la de anoche estaba no tan bonita pero vamos a ver. Bueno, no les voy a mentir me veía bonita, siempre me veo bonita, pero ahora es otro nivel”.

“La razón por la que quería hacer este video es para decirles que estoy todavía en el hospital, pero voy mejorando, todavía no tenemos las respuestas que queremos, pero creo que vamos a poder manejar toda esta situación afuera del hospital, mientras podamos manejar mi dolor, así que espero salir muy pronto. Mami está aquí y es muy ‘nice’ tener compañía”, dijo en sus historias.

Hija de Lynda Díaz habló con La Teja: “Cada día de mi vida es un milagro”

Lynda Díaz vive en Colorado con su actual esposo y los gemelos, por eso no puede estar con su hija mayor todo el tiempo.