Hija de Lynda Díaz recibió una gran noticia en medio de tanto dolor

Nicole "Coco" Coper permanecía internada en el hospital de Texas desde el 11 de abril. Instagram

La valiente y ejemplar hija de Lynda Díaz recibió una gran noticia este miércoles, en medio de su doloroso proceso de salud.

A Nicole “Coco” Coper los doctores le avisaron que ya puede abandonar el hospital en el que estaba internada desde el pasado 11 de abril, ya que este miércoles por la tarde fue dada de alta.

La influencer compartió, con sus casi 50 mil seguidores, que ya iba camino hacia su casa a reencontrarse con su hija Ellie, quien es su fortaleza, para intentar recuperarse más rápido.

Nicole, además, reconoció que aún sigue con mucho dolor y que sus últimos días han sido de mucha “oscuridad y muy poca luz”, pero que al lado de su pequeña espera sentirse mejor.

LEA MÁS: ¡Durísimo! Coco Roper narró cómo se despidió de su hija al pensar que ya no la volvería a ver

“Es sumamente fácil enfocarme en lo negativo, enfocarme en todo lo que no tengo, enfocarme en todo lo que está saliendo mal, cuando uno empieza negativo es sumamente fácil no pensar en la salida y no ver el camino en el que Dios aún no lo ha puesto. Hoy decidí levantarme a las cosas diferentes, decidí enfocarme en todo lo que si tengo, enfocarme en todo lo que he superado, enfocarme en todo lo que he mejorado.

“Decidí tener una conversación diferente con Dios y llenarme de fuerzas. He sido bendecida de que hoy me voy a mi casa. Con muchas complicaciones y condiciones, pero lista para empezar mi proceso de sanación en la comodidad de mi casa”, publicó.

A ella la operaron en un hospital privado de Texas, Estados Unidos, para quitarle toda la piel muerta que tiene por dentro, a raíz de una sobre exposición a radioterapia, que recibió tiempo atrás, y para tratar de remover la ostomía (bolsas para las necesidades) que lleva desde hace tiempo.

LEA MÁS: Lynda Díaz se defiende de las críticas por haber dejado a su hija recién operada