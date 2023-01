Hija de Lynda Díaz se prepara para su operación más ruda, pero antes batalla con una infección

A Nicole nunca la he dado pena hablar de su enfermedad y de los tratamientos que le hacen. Instagram

La hija de Lynda Díaz no la está pasando bien en este inicio de año a consecuencia de su problema de salud.

Nicole “Coco” Roper ha estado algo enferma en estos días y, según contó, todo es a raíz de una nueva infección en sus riñones.

A pesar de que ha estado con tratamientos y tomando antibiótico, al parecer, los medicamentos no le están funcionando y la van a tener que operar de nuevo a más tardar el próximo mes.

“Llevo ya hace varias semanas que les digo que estoy con la infección de orina y hoy ya la infección se me está pasando a los riñones. Para que entiendan, cuando me hicieron la última cultura de ésta infección los resultados, básicamente, salieron diciendo que la bacteria se ha fortalecido tanto que ya mi cuerpo no tolera, que los antibióticos no están funcionando (...)”, mencionó en un video que hizo en su Instagram.

“Coco” contó que lo bueno es que tiene el dolor “bastante manejado” y que espera que puedan aplicarle un nuevo antibiótico vía intravenoso, pues no quiere que le hagan una nueva cirugía antes del otro procedimiento médico que ya tenían estipulado realizar en febrero.

Hija de Lynda Díaz va a cirugía de emergencia otra vez

En su testamento dejó estipulado que su hija sea criada por su papá si algo le llegara a pasar en su próxima cirugía. Instagram

Además, contó que no es la única infección que ha sufrido en estas semanas, porque también le detectaron en los huesos, en la cadera y en el esófago que las ha controlado a punta de pastillas, pero que esta de los riñones ha sido la más fuerte.

Este jueves le harán unos nuevos exámenes para definir la fecha de la operación de febrero y, entre lágrimas, contó que ya hizo su testamento y que dejó por escrito cuáles son sus deseos si llegara a fallecer, así como cuánto tiempo desea estar conectada si llegara a fallar algo en la operación.

“Lo que me van a hacer es abrirme todo el estómago en el centro y el cirujano va a tratar de sacar, tienen que cortar todo el daño de radiación que tengo, que está pegado al tejido bueno. Esto es superpeligroso porque está tan, tan pegado que básicamente es más el daño que se hace tratando de llegar al lado saludable”, dijo.

Ella explicó que por eso los doctores le aclararon antes que la cirugía es muy riesgosa, porque puede perder mucha sangre, sus riñones pueden colapsar o sufrir otros problemas mientras está sedada. Sin embargo, se siente muy positiva y está confiada en que este procedimiento será el mejor y le permitirá tener una mejor calidad de vida.