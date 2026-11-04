Hija de Lynda Díaz sufrió serias complicaciones al dar a luz y dijo esta frase que resume su angustia

Un mes después de dar a luz, Linda Liz Díaz abrió su corazón para contar las complicaciones que sufrió antes, durante y después del nacimiento de su primera hija.

La hija mayor de Lynda Díaz se convirtió en mamita el pasado 2 de octubre y este martes se refirió a la zozobra que enfrentó con la llegada al mundo de su bebé.

Linda Liz le dio el privilegio a Lynda Díaz de convertirse en abuela por segunda vez. (Instagram/Instagram)

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“Fue un poco traumatizante”

“El nacimiento de la gorda fue un poco traumatizante”, dijo la guapa diseñadora de modas, quien contó que llegó a una cita médica acompañada por su mamá y en medio de la consulta se dio cuenta de que ya estaba sufriendo contracciones.

“Obviamente, nunca había tenido una contracción, no sabía qué era y cuando me pasaron vieron que el corazoncito de ella (su bebé) estaba muy bajo (en palpitaciones). Entonces me mandaron a emergencias y me dejaron ahí para la noche”, dijo Linda Liz.

Los médicos intentaron inducir el parto, pero el procedimiento redujo aún más el ritmo cardíaco de la bebé, de quien aún se desconoce su nombre.

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“Luego me mandaron a hacer una cesárea de emergencia y me pusieron la anestesia, pero esta le bajó más el corazón y tuvieron que actuar superrápido. Me abrieron sin que la anestesia estuviese con ‘full’ potencial”, relató.

Según dijo, tras conocer testimonios de otras mujeres, concluyó que lo que ella vivió “no fue normal”.

“Porque el dolor y la presión y el hecho de que sentí cómo sacaban y hacían todo fue demasiado intenso; entonces sí, no fue normal y para hacer las cosas peores, la gorda nació sin llorar”, continuó.

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Nació sin llorar

Debido a que el nacimiento de su hija se produjo por una emergencia, su esposo y nuevo papá, Colby Watkins, no estuvo presente en los momentos más duros del nacimiento. Él entró al quirófano después.

Linda contó que su hija lloró cerca de tres minutos después de que vino al mundo.

“Gracias a Dios, después de dos o tres minutos la gorda empezó a llorar y todo estaba bien, pero sí me dio mucho miedo”, agregó.

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La guapa hija de la expresentadora de canal 7 contó que la mañana del parto sintió como una premonición de que iba a enfrentar algo durante el mismo, pero en todo momento estuvo agarrada de la mano de Dios.

“El dolor que pasé fue superintenso, pero estoy superagradecida con Dios. Ese día (del 2 de octubre) en la mañana tuve una oración de protección con Dios, algo sentía raro y extraño y puse todo en manos de Dios y estaba confiada en que mi hija iba a venir a este mundo como ella quisiera llegar”, finalizó.