Hija de Lynda Díaz va a cirugía de emergencia otra vez

Nicole celebró su cumpleaños el fin de semana, pero otra vez se puso mal de salud. Instagram

La hija de Lynda Díaz tuvo que ser llevada de emergencia al hospital la mañana de este miércoles porque se puso mal de salud.

La misma Nicole, hija mayor de la expresentadora de televisión, contó en sus historias de Instagram que iba camino al hospital para ser operada tras presentar problemas en sus riñones.

Ella tiene varios meses batallando contra un cáncer gástrico que se ha ido complicando. Hace tan solo unos días estuvo internada y ahora va de vuelta.

“El riñón izquierdo y el derecho no me están drenando, pero el izquierdo está lleno de sangre y a punto de colapsar. Voy camino a emergencias, me van a tener que hacer la cirugía de emergencia y esperemos que todo salga bien”, le contó a sus 37 mil seguidores.

La hija de Lynda contó que sus riñones empezaron a fallar, en especial el izquierdo. Instagram

“Coco”, como le dicen de cariño, cumplió 28 años la semana pasada y su esposo e hija le hicieron una agasajo para celebrar.

“Hoy puedo decir con confianza que estoy bendecida más allá de toda explicación. A pesar de todas las dificultades y la adaptación a vivir una vida con discapacidades, descubrí que ahora soy más bendecida de lo que jamás imaginé. Estoy tan agradecida por las personas en mi vida, la guerrera en mí que se despierta todos los días para superar la adversidad y el dolor, la columna vertebral en la que se ha convertido mi fe y mi relación con Dios, y mi hermosa hija por ser una inspiración, un rayo de luz y amor en mi vida”, escribió el lunes al compartir algunas imágenes de la celebración de su natalicio.

Nicole Coper, apellido que heredó de su esposo, vive en Texas, Estados Unidos, pero se crió en Costa Rica junto a su madre y hermanos.

Desde que le diagnosticaron la enfermedad ella se ha dedicado a contar en sus redes sociales su proceso para inspirar a otras personas que quizá están pasando por lo mismo.