View this post on Instagram

“Love different” is a performance created by the artistic direction of @carlota_guerrero to showcase the most iconic pieces of Desigual 2020. A representation in which the catalan artist affects the most basic and universal act of love: the kiss. Please share in this message of love, multiculturalism and diversity. #miamilovesdifferent Thanks to: Crew list Creative Direction by Carlota Guerrero Styling by Alicia Padrón Art direction on set by Pol Agustí Casting by Natalie Lin Music video editing by Nicolas Feriche (with some tracks from El Guincho) Talents Lola León - Kristen (@sukebanbruja) Naomi Shimada (@naomishimada) - Jorge Lledias (@jorgiefrankenstein). Alejandra Smits (@alejandrasmits) - (@arielkellogg). Octaveo @octaveo - Alisa (@alisaxh). Kelsey (@froeverever) - Isaiah. Reinier (@reymundo0) - Omaly (@omalytrejo). Helen (@orange.mooon) - Akia (@akiadorsainvil). Tony - Veronica (@vero_cv). Kev (@SaluteKev) - Emmanuel (@dreaminslow). Mario (@marioben_nett) - Alisa (@alisaxh). Jada (@jadamichael) - Arielle (@ariellefrancois). Mario (@marioben_nett) - Maya (@mayaa.antonia) - Gabrielle Montes de Oca (@gabriellemcguiness). Rymarkable Miracle (@iamrymarkable) - Astrielle (@astrilla_x). Joel (@joel.riveraa) - Chaselle (@chazillionaire). Isabella (@phat.belly) - Stevenson (@Stevensonjean).