Sinceramente yo me di cuenta hasta que lo presentaron (el martes), mi papá es muy reservado con sus temas de trabajo y negocios, seguramente como no tenía algo concreto, no nos había comentado, él y yo hablamos casi que todos los días y no me dijo. Ese día estaba en la universidad y de repente vi el celular y tenía como 100 mensajes de WhatsApp hablando de eso, a mí se me puso la piel de gallina porque no creía que fuera a pasar, yo lo veía muy tranquilo con su inversión en Aserrí, por eso me tomó por sorpresa.