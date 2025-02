Hija de René Barboza audicionó en Nace una estrella, ¿le ayudará el cantante a entrar a Teletica?

René Barboza interpretó a Ricardo Padilla cuando participó en el programa Tu cara me suena de Teletica. (Rodrigo Alfaro)

La hija del cantante y presentador René Barboza audicionó para entrar al programa Nace una estrella, y cruza los dedos para darse a conocer en el espacio de Teletica.

Aleska Barboza Jiménez fue a mostrar su talento para el canto en las pruebas del lunes por la tarde, pues desde niña le atrae el ambiente musical y desea seguir los pasos de su padre en el ambiente artístico.

La joven, de 23 años, interpretó dos temas frente al jurado y ahora está a la espera, al igual que cientos de aspirantes, de ver su nombre en la lista de los que podrán asistir a la segunda convocatoria.

Aleska Barboza Jiménez, hija de René Barboza llegó a la audición de Nace una estrella 2025. (redes/Facebook)

El presentador del desaparecido programa Sin Complejos, que por años se transmitió en Xpertv, hermano de canal 7, nos contó que su hija ha cantado en varios coros de iglesias y que han hecho hasta algunos eventos juntos, pues desde pequeña siempre ha dicho que lo suyo es el canto.

“A ella le encanta cantar música latina y, aunque no se ha dedicado directamente (a la música), pues ahí fue a audicionar. Yo la oí bien, pero tal vez como uno es el papá habría que ver ya en el balance y en el escutrinio de los que saben bastante, o digamos que no es que sepan sino que no tienen el sentimiento paternal al respecto, pero a ella le encanta todo eso”, explicó el artista.

René aclaró que prefirió no acompañarla a la audición para que Aleska se vaya abriendo camino sola y para que no lleguen a pensar que influyó en la decisión de los jueces si la llegan a escoger para la competencia, dado que él ya ha participado en formatos de Teletica.

Aleska Barboza aprovechó para tomarse fotos con Edgar Silva, María Marta López y todos los demás miembros de Nace una estrella. (redes/Facebook)

“Me duele, tal vez, un poquito los comentarios que hace la gente, porque usted sabe que yo soy una figura un poco controversial, en temas políticos, en los mismos temas musicales, entonces muchas veces la gente no respeta y traslada eso a seres queridos y hacen comentarios feos y todo eso”, mencionó.

El cantante agregó que su hija sintió que le fue bien en la audición y que él solo espera que llegue a cumplir su sueño.