Hija de Shirley Álvarez cuenta la compleja enfermedad que tiene

La hija Shirley Álvarez abrió su corazón para contar la extraña enfermedad que tiene. (Instagram)

Jimena Cuadra, la única hija de la expresentadora Shirley Álvarez, abrió su corazón para contar la compleja enfermedad que tiene.

La muchacha, por medio de su cuenta de TikTok, reveló que hace un par de años tuvo el síndrome de Evans (enfermedad autoinmune muy rara en el cual el sistema inmune destruye los glóbulos rojos, glóbulos blancos y/o plaquetas del cuerpo); sin embargo, contó que ahora tiene lupus (enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar diferentes órganos) y que decidió hacer el video para informar a la gente que no sabía de esta condición.

“El lupus me lo diagnosticaron hace poco, es algo nuevo para mí. Yo tuve una enfermedad autoinmune hace dos años, que se llamaba síndrome de Evans, pero hace poquito no me estaba sintiendo muy bien, por lo que decidí hacerme exámenes de sangre y demás y detectaron el lupus”, inició diciendo.

La hija de la expresentadora Shirley Álvarez le explicó a sus seguidores que, para que entendieran bien, el cuerpo debe atacar virus, enfermedades, pero más bien a los órganos sanos.

“Al inicio no fue fácil para mí escuchar ese diagnóstico, ya que era nuevo, pero lo importante es que ahorita estoy con mi debido tratamiento y me estoy cuidando mucho del sol, de hecho me compré muchos bloqueadores para no tener brotes”, reveló.

LEA MÁS: Shirley Álvarez corrió a hacer esto tras soltarse rumor de que se casa con Daniel Vargas, ¿usted cree que lo necesite?

La guapa muchacha explicó que a las personas a las que les da esta enfermedad tenían diferentes experiencias, síntomas, maneras de llevar la enfermedad y dijo que, más bien, a ella le ha ido muy bien, y que estaba más rellenita por los esteroides y el medicamento que está tomando.

“Una de las cosas que me ha costado ha sido el estrés. No es recomendable estresarse mucho con esta condición, ya que afecta más la enfermedad”, dijo.

La hija de Shirley Álvarez reveló cómo le hace frente a su diagnóstico. Captura

Cuadra contó que su familia y amigos nunca le han soltado la mano y la han apoyado en todo el proceso de su tratamiento, así como el cuerpo de médicos del hospital México.

“En el hospital México se comportaron muy bien conmigo y eso lo agradezco mucho, así como los mensajes que recibí”, añadió.