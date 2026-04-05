Hija de Shirley Álvarez revela sorpresa que se llevó trabajando como mesera en Estados Unidos

Jimena Cuadra vivió, durante su estadía en Estados Unidos, una experiencia que difícilmente olvidará… ¡y todo mientras trabajaba como mesera!

La hija de Shirley Álvarez reveló en redes sociales algunos detalles de su aventura en Lake Placid, donde vivió entre noviembre y marzo.

Ahí no solo enfrentó condiciones extremas, sino también situaciones inesperadas.

“Nunca había sentido tanto frío en mi vida. Estuvimos a menos de 30 grados un día”, contó.

Jimena Cuadra es la única hija de Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Altos costos y frío extremo

Jimena también habló de lo caro que podía resultar algo tan simple como ir al supermercado.

“Los viajes para ir al supermercado me salían en 20 dólares”, comentó sobre los trayectos de apenas cinco minutos.

Hija de Shirley Álvarez revela lo que le pasó trabajando como mesera en Estados Unidos

El inesperado encuentro con Scarlett Johansson

Pero sin duda, lo que más la marcó fue conocer a una estrella de Hollywood.

“Conocí a Scarlett Johansson, ¿cómo? Al parecer, ella frecuenta vacacionar en Lake Placid y me tocó atenderla en el restaurante que estaba trabajando”, mencionó.

La actriz de Los Vengadores suele visitar ese exclusivo destino turístico, según le dijeron a la costarricense.

Sin foto… por órdenes del jefe

Aunque la experiencia fue única, no todo fue perfecto. Jimena no pudo tomarse una fotografía con la actriz.

“No pude tomar fotos porque mi jefe no nos dejó. Estaba con amigos y con los hijos”, refirió.